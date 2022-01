Grimmen vor einem Jahr: Handballer liefen nach Tokio und zurück

Eine tolle Aktion initiierten die Grimmener Handballer im Januar 2021: Weil gemeinsamer Sport untersagt war, riefen sie die Mitglieder auf, die Strecke nach Tokio, wo im Sommer Olympische Spiele stattfanden, zu laufen und so sportlich und über soziale Netzwerke in Kontakt zu bleiben. Eine Aktion, an die es zu erinnert lohnt, findet Redakteurin Almut Jaekel.