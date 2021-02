Grimmen

Am Sonnabend wird Grimmens verstorbener Bürgermeister Benno Rüster beerdigt. Im Rathaus müssen parallel aber bereits die Vorbereitungen für seine Nachfolge eingeleitet werden. Denn die Kommunalverfassung fordert binnen fünf Monaten eine Neubesetzung der Stelle. Heißt konkret: In Grimmen wird es spätestens im Juni dieses Jahres Bürgermeister-Wahlen geben.

Benno Rüster ist am 26. Januar verstorben. Ab diesem Tag gilt laut Kommunalverfassung die fünfmonatige Frist, um einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin für die Stadt Grimmen zu ernennen. Gleichzeitig übernehmen die Stellvertreter bis zu einer erfolgreich durchgeführten Wahl die Amtsführung. Für die Trebelstadt bedeutet dies, Roland Wildgans und Heike Hübner führen die Geschäfte fort. „Vorerst bedeutet dies also keine personelle Veränderung“, erklärt Wildgans.

„Grimmen braucht einen Bürgermeister“

Jedoch befürwortet er eine schnelle Lösung. „Es gab Gedanken, die Wahl im September durchzuführen. Also in Verbindung mit den Land- und Bundestagswahlen“, sagt er. Dies hätte einen geringeren personellen und finanziellen Aufwand bedeutet. Aber die Kommunalverfassung sieht ein anderes Prozedere vor und setzt den bereits angesprochenen zeitlichen Rahmen von fünf Monaten.

Stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner Quelle: Juliane Schultz

„Dies ist auch verständlich. Eine Stadt wie Grimmen braucht einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, der oder die von den Einwohnern gewählt wurde. Zudem ist eine Bürgermeisterwahl natürlich sehr personenbezogen, so dass sich ein separater Wahltermin anbietet“, findet Roland Wildgans.

Roland Wildgans Quelle: Almut Jaekel

Grimmens Stadtvertretung wird eine Sondersitzung einberufen

Die Bestimmung eines Wahl- und eines Stichwahltermins obliegt auf kommunaler Ebene der Stadtverwaltung. Diese wird sich in Grimmen am 18. Februar zu einer Sondersitzung zusammenfinden, über die beiden Termine beraten und dann auch abstimmen und somit festlegen.

Ziemlich wahrscheinlich werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dann Anfang Juni zur Wahlurne gebeten. Wann sich Kandidaten aufstellen lassen können, hängt somit vom angesetzten Wahltermin ab.

Stellvertreter seit Jahren im Amt

Benno Rüster war vor einer Woche nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er war von 2001 an für die Christdemokraten Bürgermeister Grimmens und prägte die Stadt durch viele neue Ideen, brachte Kunst und Kultur in Form von vielen größeren und kleinen Skulpturen in die Trebelstadt. Besonders waren seine Nähe zu den Einwohnern und seine oft unkomplizierten Lösungen von Problemen „seiner“ Grimmener.

So war es Benno Rüster möglich, die Sorgen, Probleme und Wünsche der Einwohner aus erster Hand zu kennen und zu verstehen und in seinem politischen Handeln darauf einzugehen. Mit Roland Wildgans als sein Stellvertreter im Bürgermeisteramt arbeitete Rüster ab 2003 zusammen. Heike Hübner ist ab 2014 weitere stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Grimmen.

Im Grimmener Rathaussaal liegt ein Kondolenzbuch aus, in dem Mitstreiter von Benno Rüster, Freunde und Grimmener ihr Beileid, aber auch Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bekunden können. Das ist jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr möglich.

Von Raik Mielke und Almut Jaekel