Grimmen will knapp eine Million Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren

Grimmen

Corona-Pandemie, Digitalisierung der Schulen, die Regionalschule „Robert Koch“ oder der Grimmener Heimattierpark. Auf die Stadt Grimmen kommen im Jahr 2022 wichtige Themen zu. Im großen OZ-Interview erklärt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns, wie sich die Trebelstadt in den kommenden zwölf Monaten in diesen Bereichen weiterentwickeln soll.

Bevor wir auf das neue Jahr schauen, gestatten Sie einen kurzen Rückblick. Wie würden Sie das Jahr 2021 in wenigen Sätzen zusammenfassen?

Ein sehr bewegtes Jahr. Die Corona-Pandemie hat auch in den vergangenen Monaten das gesamte Leben in unserer Stadt dominiert. Große Feste waren wieder einmal nicht möglich – die Geselligkeit blieb häufig auf der Strecke. Für unsere kleinen Läden in der Grimmener Innenstadt ist die aktuelle Situation katastrophal. Wir sind sehr dankbar, dass sie weiter durchhalten. Besonders geprägt waren die ersten Monate des Jahres 2021 durch den plötzlichen Tod von Bürgermeister Benno Rüster. In den folgenden fünf Monaten zeigte sich aber, wie gut unsere Stadt aufgestellt ist. Die Verwaltung hat diesen schweren Schicksalsschlag aufgefangen. Es war aber auch ein Jahr, in dem viele Weichen in die richtige Richtung gestellt wurden.

Was war aus Ihrer Sicht denn die wichtigste Weichenstellung?

Das wichtigste Gut ist unsere Jugend – sie sind die Zukunft. Darum mit Sicherheit die begonnen Bautätigkeiten an der Regionalschule „Robert Koch“. Dort werden 522 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Eine Erweiterung ist dringend notwendig, um bessere Bedingungen zu schaffen. Die Arbeiten am Erweiterungsbau werden das Jahr prägen.

Apropos Schule – im beschlossenen Haushalt spielt auch die Digitalisierung der Grimmener Schulen eine wichtige und sehr kostenintensive Rolle. Wie planen Sie diesbezüglich?

Wir müssen unsere Schulen einfach noch moderner gestalten und dies ist eben mit einer flächendeckenden Digitalisierung verbunden. Insgesamt werden wir – inklusive Fördermittel – rund eine Million Euro investieren. Doch dies ist nur die Grundlage. Denn eine erfolgreiche Digitalisierung muss fachkundig und dauerhaft begleitet und vorangetrieben werden. Darum werden wir im ersten Quartal auch einen IT-Manager einstellen. Die Bewerbungsfrist ist bereits gelaufen, so dass wir sicher bald etwas verkünden können und das Thema dann zeitnah angehen.

Neben der Regionalschule werden in der Trebelstadt in diesem Jahr die Bautätigkeiten eines der größten Projekte der Stadtgeschichte beginnen – der Neubau des Tierparks. Wann soll es losgehen?

Die Fördermittelzusage haben wir bereits 2021 bekommen, derzeit läuft die Detailplanung. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten definitiv im Spätsommer oder Frühherbst beginnen werden. Klar ist inzwischen auch, dass wir zuerst den Wirtschaftshof neu gestalten werden. Der Neubau unseres Tierparks wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Wir wollen, dass das Baugeschehen zu jeder Zeit mitzuerleben ist. Der Zoo bleibt also während der Arbeiten geöffnet. Alle Grimmener können sich freuen – in unserer Stadt entsteht eine der modernsten Anlagen dieser Größenordnung in ganz Deutschland.

Der Tierpark gehört zu den sogenannten freiwilligen Leistungen, die sich eine Stadt gönnt. Die Haushaltslage ist angestrengt. Wie kann man sich trotzdem einen gewissen Spielraum schaffen, um notwendige Maßnahmen durchführen zu können?

Wir stehen für eine hohe Lebensqualität in Grimmen. Hierzu gehören große Volksfeste, kulturelle Einrichtungen und viele soziale Aktionen. Dementsprechend viel Geld geben wir auch für die freiwilligen Leistungen aus. Jeder dritte Euro unserer Ausgaben fließt in diesen Bereich. Dies ist sehr viel. Es wird auch darum gehen, dort neue Modelle anzuwenden. Wir wollen aber in diesem kulturellen Bereich keinerlei Abstriche machen, denn dies macht Grimmen aus.

Was genau planen Sie diesbezüglich?

Alleine die großen Feste kosten uns sehr viel Geld. Man muss überlegen, ob man bei diesen Eintritt nimmt. Ich bin mir sicher, dass unsere Bewohner bereit sind, einen kleinen Obolus zu zahlen, damit sie auch weiterhin beispielsweise das Parkfest in seiner gewohnt hochwertigen Art erleben können. Dies ist allerorts gang und gäbe und auch wir werden diesen Schritt gehen müssen.

Von Raik Mielke