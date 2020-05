Grimmen

Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitet Tom Schilling in Grimmen. Der 34-Jährige ist Verkaufsstellenverwalter der Rossmann-Filiale in Grimmen. Zuvor war der Stralsunder in Bergen auf der Insel Rügen in gleicher Funktion tätig.

Nach einem Jahr zieht er ein positives Fazit – nicht nur, was das Geschäftliche betrifft. „Die Stadt Grimmen zeichnet einiges aus. Jeder kennt Jeden, schnell lassen sich Kontakte knüpfen, beispielsweise. Und auf kurzem Wege lässt sich so auch vieles regeln“, sagt der Vater eines Kindes.

Er arbeite gern in der Trebelstadt, mit der er zuvor gar keine Berührungspunkte gehabt habe. „Unsere Filiale wird sehr gut angenommen, in den vergangenen Wochen noch mehr, als vor Corona-Zeiten“, berichtet er. Deshalb hätten er und sein Team auch gern das Einjährige der Drogerie in Grimmen gefeiert. Doch da machte ihnen die Virus-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. „Aber wir werden das mit tollen Aktionen nachholen“, verspricht er.

Von Anja Krüger