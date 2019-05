Boltenhagen

In Grevesmühlen ist Annemarie Klemptin (75) geboren und sie besuchte später die Polytechnische Oberschule in Upahl. Die Seniorin erlernte danach den Beruf einer Fachverkäuferin für Lebensmittel. Seit 18 Jahren lebt sie in Boltenhagen bei Grimmen. Gerne erinnert sich Annemarie Klemptin, Mutter eines Sohnes, an die vier Jahre ihrer Tätigkeit im damals sehr bekannten Geschäft „Dannenberg“ in Grimmen. Auch im Obst- und Gemüsegeschäft am Markt in Grimmen war sie tätig. „Ich lebe gerne in Boltenhagen. Es ist ein ruhiges schönes Dorf und ich habe sehr, sehr nette Nachbarn. Ich bin rundherum zufrieden“, sagt die Seniorin. Garten und Kleinvieh bieten genug Abwechslung, und dann ist da ja auch noch Katze „Polly“, die Aufmerksamkeit genießt. Annemarie Klemptin hört gerne Musik, und sie organisiert Reisen für die Volkssolidarität – manchmal nur für einen Tag, aber auch Mehrtagesreisen. Die weiteste führte sie nach Österreich.

Walter Scholz