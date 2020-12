Grimmen

In den offenen Klassen der Grimmener Stock-Car-Rennen rasen die Fahrer mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde auf die Kurve zu. Acht Fahrzeuge nebeneinander schenken sich nichts. Dann kommt es zur Berührung in der Trabant-Kurve. Zwei Fahrzeuge überschlagen sich mehrfach. Ein Auto fliegt über das andere und landet schlussendlich auf dem Dach.

Szenen wie diese passieren bei den spektakulären Rennen im „ Hexenkessel“ im Minutentakt. Dass die Fahrer in den meisten Fällen aber ohne Verletzung und mit einem Lächeln auf den Lippen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen können, liegt an einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept.

Ausgezeichnete Rahmenbedingungen ermöglichen den „Wahnsinn auf vier Rädern“

Bevor die Besucher den „Wahnsinn auf vier Rädern“ genießen können und die Startflagge die Rennen freigibt, greift im Grimmener Motodrom ein facettenreichen Sicherheitskonzept. „Vor jedem Start wird jedes Auto kontrolliert. Die Fahrerkabine muss nach bestimmten Vorschriften gestaltet sein, sodass der Fahrer im Falle einer Kollision bestmöglich geschützt ist“, erklärt Sven Friedrich von der 1. Grimmener Stock-Car-Legion.

Sind alle Vorgaben ausreichend umgesetzt, bekommt das Auto eine Plakette. „Für uns haben wir hiermit ein internes Prüfsiegel eingeführt und der Vorstarter sieht auf einen Blick, ob die Fahrzeuge abgenommen wurden“, erklärt Friedrich.

Qualifiziertes Retter-Team sichert das Spektakel ab

Sind die Rennen gestartet, kommt das „Retter-Team“ ins Spiel. Direkt an der Strecke stehen Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Mit einem Flaggensystem zeigen sie Gefahrenquellen an und versichern sich sofort nach jedem Zusammenstoß, wie es dem Fahrer geht.

Kommt jener Motorsportler nach einem Crash nicht aus seinem Gefährt, machen sich sofort Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Weg. Diese beobachten jedes Rennen. „Bei uns wird kein Lauf gestartet, wenn Feuerwehr und Krankenwagen nicht auf dem Gelände sind“, betont Sven Friedrich.

Nach heftigeren Überschlägen müssen sich die Rennpiloten anschließend einem Check im Krankenhaus Bartmannshagen unterziehen, ehe sie wieder an den Start gehen dürfen.

Zudem sind auch die Besucher optimal geschützt. Durch aufgeschüttete Wälle haben sie von überall perfekte Sicht auf das Spektakel. Ein Wall im Innenbereich sowie ein tiefer Graben verhindern aber, dass die Fahrzeuge den Besuchern zu nahe kommen.

