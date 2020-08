Grimmen/Bergen

Zweimal begeisterte das Grimmener A20-Open-Air bereits die Freunde mitreißender House-Klänge. Und auch 2020 und in „Corona-Zeiten“ müssen die Partylustigen nicht auf das Event verzichten. „Es wäre in diesem Jahr und in der aktuellen Situation nicht möglich gewesen, solch ein Open-Air in der Kürze der Zeit in der Trebelstadt auf die Beine zu stellen“, erklärt der Grimmener Initiator und DJ Jörn Kurowski. Doch mit Unterstützung des Teams der Waldbühne Rügen kann die Party nun doch am Sonnabend ab 18 Uhr stattfinden.

Jörn Kurowski : „Eine absolut coole Location“

Aber eben nicht wie gewohnt auf dem ehemaligen Grimmener „KWT-Gelände“, sondern auf der Waldbühne Rügen in Bergen. „Ich bin sehr dankbar, dass das Open Air doch stattfinden kann. Organisatorisch war es in diesen Zeiten nur dort umsetzbar, und ich wollte die Veranstaltung auf keinen Fall ausfallen lassen“, erklärt Jörn Kurowski und schwärmt von der Location. „Ein absolut cooler Veranstaltungsort, der mit toller Licht- und Tontechnik ausgestattet wurde. Für alle Besucher wird es sowohl akustisch als auch optisch ein wahrer Leckerbissen“, verspricht er.

Für den richtigen Beat werden am Sonnabend fünf DJs sorgen. „Thomas Lizzara, Julian Wünsche (Przykopp), Frank Breithaupt, TBA und ich werden Sets spielen“, verrät DJ Kuro.

Keine Maskenpflicht, aber bewusste Abstandsregelung

Die limitierten Tickets gibt es bereits online auf der Ticket-Plattform Eventbrite. Sie kosten 15 Euro. Ab 17 Uhr öffnen das Veranstaltungsgelände und die Tageskasse. Auch am Abend sind die Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro erhältlich. „Wer auf Nummer sicher gehen will, dass er auch bei der dritten Auflage des A20-Open-Airs mit dabei ist, sollte sich schnellstmöglich ein Ticket sichern. Die Nachfrage ist deutlich höher als im Vorjahr“, erklärt der Grimmener DJ.

Eine Maskenpflicht gilt auf dem Gelände nicht. Jedoch muss die Abstandsregelung eingehalten werden. „Dies sollte auf dem weitläufigen Gelände kein Problem sein“, ist sich Jörn Kurowski sicher. Auf dem Gelände gibt es Getränke und kleine Snacks. Rund um die Waldbühne Rügen stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

„Man muss immer das Beste aus einer Situation machen. Ich hoffe, dass sich viele Grimmener auf den Weg nach Bergen machen und wir zudem durch den neuen Veranstaltungsort auch viele neue Gäste begrüßen können“, sagt er und verspricht: „Im kommenden Jahr sind wir dann zurück in Grimmen. Aber wer weiß, wenn der Standort Bergen gut angenommen wird, gibt es 2021 vielleicht auch zwei Events.“

Von Raik Mielke