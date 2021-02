Grimmen

Der Lockdown geht weiter. Auch die Grimmener Stadtbibliothek bleibt wie andere öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mindestens bis zum 7. März geschlossen. Diese städtische Einrichtung geht seit einigen Wochen aber neue Wege, um Leserinnen und Leser zu binden.

Die Mitarbeiterinnen in der Bücherei setzen auf einen Bücherservice. Der wird so gut angenommen, dass die Frauen in der Ausgabe kaum hinterherkommen. Nach telefonischer Vorbestellung kann man in der Bibliothek Bücher, Fachliteratur oder CD ordern oder sich von den Mitarbeiterinnen ein „Überraschungspaket“ zusammenstellen lassen. Für die Abholung wird dann, ebenfalls am Telefon, ein Termin vereinbart. Die Ausgabe bzw. Entgegennahme der Medien erfolgt an der Eingangstür der Grimmener Stadtbibliothek.

„Das läuft so perfekt, dass wir den Service jetzt erweitern wollen. Die Leser kommen am Abholtag im 15 Minuten Takt, da müssen wir was machen“, so Angela Nitsche aus der Bibliothek. Deshalb können die Kunden jetzt nicht nur montags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ihre Bücher bestellen, sondern auch am Dienstag von 10 bis 13 Uhr anrufen. Die Ausgabe beziehungsweise Entgegennahme der Medien erfolgt dann wie gehabt an der Eingangstür der Bibliothek. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und mit Mund-Nasen-Schutz. Es wird darum gebeten, einen Beutel mitzubringen.

Alle Fristen verlängert

An dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, dass alle bis dato ausgeliehenen Medien bis zum 30. März verlängert worden sind. Neben Sach- und Fachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur können Nutzer in der Bibliothek auch Hörbücher, DvD und Spiele ausleihen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt werden in der öffentlichen Einrichtung der Stadt Grimmen auf einer Nutzfläche von 230 Quadratmetern rund 20000 Medien angeboten. Telefonisch ist die Grimmener Stadtbibliothek in der Bertolt-Brecht-Straße 39 jetzt immer montags und zusätzlich auch dienstags von 10 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 2115 zu erreichen. Oder per Mail: stadtbibliothek@grimmen.de.

Von th/aj