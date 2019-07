Grimmen

Noch bis zum 12. Juli können sich die Grimmener ihre Urlaubs- und Ferienlektüre aus etwa 1500 Exemplaren im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ aussuchen. Der Strukturförderverein Trebeltal organisiert dort die Bücheraktionstage.

„Und es läuft richtig gut“, sagt Hauptorganisator Andreas Zander. „Wir sind sehr zufrieden.

Jedes Buch gibt es für einen Euro. Vor allem Romane jeder Art werden gesucht, gefunden und mit nach Hause genommen erzählt er. Eine leidenschaftliche Leserin, die gleich einen ganzen Arm voll Schmöker für sich in Beschlag nahm, ist Ines Albrecht. Die einundreißigjährige Grimmenerin liest besonders gern Biografien, aber auch spannende Krimis, beispielsweise von ihrem Lieblingsautor Tana French. „Es ist sehr schön, dass diese Bücheraktionstage hier veranstaltet werden“, lobt sie das Angebot im Kulturhaus-Klubraum in der Heinrich-Heine-Straße.

Noch in dieser Woche haben Interessenten die Möglichkeit, ebenfalls in den Büchern zu stöbern, am Mittwoch bis 18 Uhr, sonst von 9 bis 15 Uhr, informiert Andreas Zander. Die verlängerten Öffnungszeiten am Mittwoch wurden in der vergangenen Woche übrigens sehr gut angenommen, sagt er und findet es toll, dass viele Grimmener im digitalen Zeitalter dennoch zu Büchern aus Papier greifen.

Almut Jaekel