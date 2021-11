Grimmen

„Trebel pütt pütt“ schallte es fast vier Dekaden lang über den Markt vor dem Grimmener Rathaus. Am 11.11. war die Schlüsselübergabe an den Bürgermeister fester Bestandteil des Auftakts in die Karnevalssession für die örtlichen Jecken und begeisterten Grimmener. Doch seit vier Jahren nun ist der Ruf verstummt und der Grimmener Carneval Club (GCC) Geschichte.

So kannten die Grimmener den Vereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Hübel – mit Witz, Elan und Uniform. Quelle: Ewert Hannes

„Früher war der Markt immer knüppeldickevoll und auch auf den Straßen beim Umzug waren Massen von Menschen“, erinnert sich Gründungsmitglied und langjähriger Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Hübl. Nach 37 Jahren gingen 2017 die letzten Vereinsnarren in den Sessionsruhestand.

Vom Jugendclub zum Karnevalsverein

Begonnen hat die Geschichte des Grimmener Carneval Clubs (GCC) offiziell 1981 mit der Gründung des ersten Faschingsvereins in der Trebelstadt. Jedoch: „Es ging eigentlich damit los, dass in tiefster DDR-Zeit ein Jugendclub gegründet werden sollte. Dafür wurde aus jedem Betrieb ein Helfer delegiert. Ich war derjenige aus dem Betrieb, für den ich gearbeitet habe und sollte dann auch den Vorsitz übernehmen“, erzählt Hübl.

„Ich war schon immer gesellig und aktiv. Allein rumsitzen war noch nie mein Ding und auch musikalisch passte es, weil ich vorher schon in Singe-Clubs und Bands Akkordeon gespielt hatte“, sagt Hübl. Doch wollte der ehemalige Facharbeiter für geologische Bohrungen nicht die Führung übernehmen: „Es sei denn, es gibt einen Höhepunkt. Und die Idee dafür hatte ich von meinem Bruder, der in Leverkusen bei Köln lebt – Karneval“, so Hübl weiter.

„Wir wollen unseren eigenen Karneval feiern“

So sollte es sein und Wappen und die Vereinssatzung folgten wenig später. „Wir haben direkt beschlossen, dass jeder seinen Partner mitnehmen darf, damit es keinen Grund für Ärger gibt. Und für uns war von vornherein klar – wir wollen unseren eigenen Karneval feiern“, betont der ehemalige Präsident der Narren an der Trebel.

„Es sollte dem Publikum gefallen und die Gemeinschaft dadurch wachsen. Es sollte ein Ausgleich zum Alltag werden und richtig Spaß machen. Das war uns wichtig“, so Hübl weiter. Nach den ersten Umzügen und Auftaktfeiern kam 1984 eine Sitzungsveranstaltung dazu und der aus den 30er Jahren bekannte Maskenball wurde kurzerhand in Grimmen revolutioniert.

„Mit dem Nachtwäscheball haben wir einen Hammer gelandet“

„Wir hatten uns erst einen Lumpenball vorgestellt, doch die Idee musste verworfen werden, da es in der DDR offiziell keine Lumpen gab. So haben es zumindest die Parteifunktionäre gesehen“, erklärt Hübl augenzwinkernd. Nach weiteren Überlegungen wurde der berühmte Nachtwäscheball geboren. „Damit haben wir zu der Zeit den Hammer gelandet. Die Leute waren so begeistert, dass wir mehrere Bälle organisiert haben, damit so viele wie möglich teilnehmen können“, weiß Hübl.

Auf dem letzten Nachtwäscheball des GCC wurde das Motto erfüllt – Nachthemden, glänzende Pyjamas und Negligés tanzen in der Menge. Quelle: Raik Mielke

Die Voraussetzungen durch das große Kulturhaus seien ideal gewesen, diese ermöglichten den Veranstaltungen eine große Gästeliste. „Ohne den Einsatz von Eckhardt Becker, der stellvertretender Kulturhausleiter war, wäre es nie dazu gekommen“, betont der Senior und resümiert: „Er war das Herz des Anliegens und der kreative Kopf des Vereins. Sprüche klopfen und Gags waren sein Spezialgebiet.“

Anfangs sei die Nachfrage riesengroß gewesen

Auf den Festveranstaltungen etablierte sich ein komplettes Programm beginnend mit der Eröffnungsshow, bei der das gesprochene Wort im Vordergrund stand. „Bei den Büttenreden wurde so manch einer durch den Kakao gezogen, es ging auch derb und schlüpfrig zu und manches musste gar nicht beim Namen genannt werden – die Leute wussten, was gemeint war“, witzelt Hübl.

Weiter ging es mit dem Publikumsteil. Da wurden die Gäste miteinbezogen, Spiele gespielt, gequizzt und im letzten Teil kamen dann die Funkengarde und das Männerballett auf die Bühne.

Gans im Anflug und die Eierlotterie waren besondere Highlights

„Gemeinsam sind wir beim Rumblödeln immer auf irgendwelche Ideen gekommen. Bei einer Veranstaltung gab es zum Beispiel die Eieraktion – das war ein Spaß und alle haben mitgemacht“, erinnert sich Hübl. Dabei war es mit dem Erwerb der Eintrittskarte verpflichtend, ein hart gekochtes Ei zur Feier mitzubringen.

„Dann wurden die Eier beim Ankommen bei der Eiersammelerfassungsstelle abgegeben, nummeriert und während der Veranstaltung wieder als Lose verkauft“, erzählt Hübl und ergänzt: „Jedes Los war ein Gewinn, schließlich konnte man das Ei ja essen. Und so wurden die Eier dann in einer großen Trommel gemischt und Gewinne gab es natürlich trotzdem.“

Ein Erlebnis aus den Vereinserinnerungen hat ein Federvieh hinterlassen. „Einmal wurde uns als Preis eine Gans gesponsert. Die Garde brachte den Gewinn auf einer Trage in den Saal – und durch die Vibrationen im Käfig hat die Gans Panik bekommen“, sagt Hübl und beginnt zu lachen: „Sie befreite sich, doch ihre Flugversuche endeten mit einer Sturzlandung auf einem langen Tisch, den die Gans komplett abräumte.“

Das langsame Ende der Narren-Ära

So wurde mit Kostümierungen, Zipfelmütze und Schlafanzug regelmäßig Karneval in Grimmen gefeiert. Bis das Interesse und die Teilnahme in den 2000er Jahren abnahmen. Ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren soll das Ende der Narren-Ära ausgelöst haben.

„Der junge Nachwuchs hat gefehlt. Viele sind aus der Stadt weggezogen und haben in der Altersgruppe von 30 bis 45 ein Loch hinterlassen“, erklärt der frühere Präsident des GCC und fügt hinzu: „Die Älteren zogen sich langsam zurück, die Massen fehlten und zum Schluss waren nur noch 100 Leute auf den Veranstaltungen.“

Die Erinnerungen bleiben. Hans-Jürgen Hübl (72) hat immer noch seine Andenken an den Grimmener Karneval. Darunter auch die erste Vereinssatzung von 1981. Quelle: Christin Assmann

An seine letzte Veranstaltung 2013 kann er sich noch gut erinnern. „Ich hab mich selbst gewundert, aber zum Schluss war die Luft raus. Als ich beim letzten Mal den Text vergessen hab, war das das Zeichen für mich, aufzuhören.

Es war mir unerklärlich, weil es vorher nie passiert ist“, erzählt der langjährige Jeck und fährt fort: „Ich hatte schon im Hinterkopf, Schluss zu machen, es aber nicht ausgesprochen. Meine Frau hat immer gesagt: Du wirst bis zum Ende auf der Bühne stehen. Das dachte ich eigentlich auch.“ Drei Jahre später haben letztendlich die restlichen Vereinsmitglieder ebenfalls die Narrenkappe abgelegt.

