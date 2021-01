Grimmen

Alle Läden zu – die Kinder wachsen trotzdem. Aber was tun, wenn das Geld für neue Hosen und Jacken für Online-Alternativen nicht reicht? In Zeiten von Corona sind die Menschen mehr denn je auf die Hilfe anderer angewiesen. Betroffen sind nicht mehr nur Sozialhilfeempfänger oder Geringverdiener – auch Selbstständige wurden vom Lockdown hart getroffen. Grimmener Vereine und Verbände wie die Tafel, das SOS-Familienzentrum oder die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes sind in diesen Zeiten eine große Hilfe für die Menschen. Doch auch ihre Arbeit wird von der Pandemie erschwert und erfordert Kreativität in der Umsetzung.

Die strengen Hygienemaßnahmen und Corona-Regelungen ermöglichen es den Einrichtungen nur eingeschränkt oder gar nicht, ihren Job auszuüben. Aufgrund der prekären Lage musste auch das SOS-Familienzentrum in Grimmen die gesamte Einrichtung für Besucher sperren – der hauseigene Second-Hand-Shop inbegriffen. „Doch die Spenden sind da und sollen trotz der Schließung die Familien erreichen“, berichtet Sprecherin Andrea Kunath.

Päckchen-Aktion im SOS-Familienzentrum

Seit dem 5. Januar hat die Einrichtung eine Päckchen-Aktion ins Leben gerufen. In den Paketen enthalten: Kinderkleidung und Spielzeug. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, der kann sich per Mail an das Zentrum wenden (sz-grimmen@sos-kinderdorf.de).

Folgende Informationen sollten enthalten sein: gewünschte Kleidungsstücke, Kleidergröße, das Alter und bestenfalls auch das Geschlecht des Kindes. Die Übergabe erfolgt kontaktlos am Hintereingang der Einrichtung in der Otto-Krahmann-Straße 1.

Das SOS-Familienzentrum in Grimmen hat eine Päckchen-Aktion gestartet. Die Mitarbeiter packen auch Nachfrage kostenlose Tüten mit Kinderkleidung und Spielzeug zusammen. Quelle: Andrea Kunath

Die Mitarbeiter des Zentrums haben vor Ort eine Schleuse eingerichtet: „Dort stellen wir die beschrifteten Päckchen hin und die Leute können sie sich abholen“, so Andrea Kunath. Die Pakete sind kostenlos – das SOS-Familienzentrum Grimmen freut sich aber über eine kleine Spende.

Der gleiche Ablauf gilt auch für die Wundertütenaktion, die auch im Januar wieder durchgeführt wird. Bereits im Dezember konnten Familien sich mit Bastelmaterialien gefüllte Tüten am Hintereingang der Einrichtung abholen. „Dieses Mal sind es unter anderem Naturmaterialien, die wir hineinpacken“, erklärt die Sprecherin. Eine Bastelanleitung erklärt dann, wie es geht.

Grimmener Tafel versorgt mit Drive-In

Auch für günstige Lebensmittel ist in Grimmen gesorgt: Die Tafel öffnet während der Pandemie zwar nicht ihre Türen, doch die Menschen können sich ihre Lebensmittel vor Ort abholen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter packen zuvor die Lebensmittelpakete für die Kunden zusammen. Nachdem diese telefonisch einen Termin vereinbart haben, können sie sich die Lebensmittel abholen, so die Leiterin Susanne Taraschinski.

Gleiches gilt auf für diejenigen, die Spenden wollen. Durch die Corona-Pandemie fehlen der Grimmener Tafel allerhand Lebensmitteln. Und das, obwohl rund 1000 Menschen auf die Spenden angewiesen sind – knapp zehn Prozent als in den Zeiten vor Corona. Wer Lebensmittel an die Tafel spenden möchte, kann einen Termin zur Übergabe vereinbaren (0171 11 38 741).

Kleidung beim DRK weiterhin erhältlich

Auch die Kleiderkammer des DRK-Kreisverbandes in der Bergstraße 4 hat weiterhin geöffnet, verrät die Sprecherin Katja Mann. Jeden Montag und Dienstag zwischen 9 bis 13 Uhr können dort sowohl Kleidungsstücke für Kinder als auch für Erwachsene erworben werden.

Um Kleidung zu spenden, können vorrangig die Altkleidercontainer des DRK aufgesucht werden. In Grimmen befinden sich zwei vor dem Gelände des Kreisverbanden sowie in der Borstschewstraße und an der Ecke Brechtsstraße/Heinestraße.

Die Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt, in der Straße der Solidarität 69, ist aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit geschlossen.

Von Lena-Marie Walter