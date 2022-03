Grimmener Experte verrät: Diese Blumen und Gemüsesorten können Sie jetzt schon pflanzen

Grimmen

Wenn man in das große Gewächshaus von Toralf Schütte kommt, fühlt man sich wie in einer Oase. Tausende blühende Stiefmütterchen stehen dort in allen erdenklichen Farben. Von einem Blütenmeer zu reden, ist in diesem Fall bei Weitem keine Übertreibung.

Doch kann man die beliebten Frühlingsblumen schon jetzt bedenkenlos ins Freie pflanzen? Was passiert mit den Pflanzen bei frostigen Temperaturen? Und was sollten Hobbygärtner beim Bestellen ihrer Beete zu diesem frühen Zeitpunkt des Gartenjahres unbedingt beachten? Die OSTSEE-ZEITUNG ging den wichtigsten Fragen einmal auf den Grund und erklärt Ihnen, mit welchen Blumen und Gemüsesorten Ihr Wohlfühlort schon jetzt zur blühenden Oase werden kann.

Frühlingszeit ist Stiefmütterchen- und Hornveilchenzeit

Es ist Frühling – auch rein kalendarisch gesehen! Und die sonnigen Tagen verstärken diesen Eindruck. Insbesondere für Gärtner wie Toralf Schütte bedeutet dies: Das Hauptgeschäft des Jahres beginnt. „Man kann eigentlich die Uhr oder besser gesagt die Sonnenuhr danach stellen. Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf die Haut scheinen, kommen die Kunden wieder vermehrt in die Gärtnerei“, sagt Schütte.

Und die ersten Verkaufsschlager sind dann nach wie vor die Stiefmütterchen und Hornveilchen. Diese sehr robusten Frühlingsblumen können bei diesen Witterungsbedingungen bedenkenlos ins Freie gepflanzt werden. „Selbst drei bis vier Grad Frost ist für diese Blumen kein Problem“, sagt er. Auch Narzissen, Primeln oder Hyazinthen kommen mit den kalten Nächten gut zurecht.

„Jetzt ist genau die richtige Zeit für diese farbigen Frühlingsblumen“, meint er. Und während die Kunden sich ihre ganz spezielle Farbenpracht zusammenstellen, weiß wohl kaum jemand, wie lange in den Gewächshäusern auf diese Tage hingearbeitet wurde. Bereits im September werden die Stiefmütterchen – in Grimmen sind es Zehntausende – getopft. Eine vierwöchige Arbeit, die komplett mit der Hand erledigt wird. 20 Kubikmeter Pflanzerde braucht es hierfür und eben Zehntausende Pflanztöpfe.

Diese wiederum sind derzeit rar gesät – um in der Gärtnersprache zu bleiben. „Bei den Pflanztöpfen gibt es Lieferengpässe. Da muss man bis zu einem Jahr vorher genau planen, was man wann machen möchte“, so Toralf Schütte.

Pflanzen mit „Kohl“ im Namen sind frostbeständig

Doch nicht nur Blumen sind jetzt schon gefragt. Vielen Gärtnern kribbelt es in den Fingern – sie wollen loslegen und haben ihre Gewächshäuser bereits vorbereitet. Doch ist es nicht noch ein bisschen zu zeitig, für den Anbau von Gemüsepflanzen? „Es gibt eine ganz einfache Regel. Alle Pflanzen, die ‚Kohl‘ in ihrem Namen haben, sind relativ frostbeständig“, erklärt der Experte und sagt: „Im Gewächshaus kann man ohne Sorge bereits Kohlrabi oder Blumenkohl anbauen. Auch im Freiland funktioniert dies. Wenn sich nochmals eine kältere Phase einstellen sollte, reicht auch hier eine kleine Schutzhaube.“

Und viele Leute schwören auf den frühen Anbau von Kohlrabi. Denn der langsame Wachstum bei geringeren Temperaturen verspricht eine saftige Ernte. Dementsprechend hoch ist derzeit bereits die Nachfrage. Vorsichtig sein sollte man hingegen bei Tomaten, Gurken, Zucchini oder ähnlichen Gewächsen. Diese lieben es frostfrei und auf jeden Fall zweistellige Temperaturen.

Und auch Erdbeeren sind im Frühjahr gefragt. Normalerweise werden diese ja bereits im Spätsommer gepflanzt. Doch auch jetzt ist dies noch möglich. „Zu dieser Jahreszeit starten viele Leute in ihren heimischen Gärten neue Projekte. Dann wird kurzentschlossen ein Hochbeet angelegt und hierfür braucht es dann eben noch ein paar Pflanzen. Und beispielsweise Erdbeeren können auch jetzt noch ohne Probleme gepflanzt werden“, betont Schütte und blickt bereits einen Monat voraus. Dann nämlich startet die Balkonsaison und dementsprechend verdrängen die Geranien die Stiefmütterchen aus den Gewächshäusern.

Von Raik Mielke