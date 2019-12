Grimmener Gartenprojekt unterstützt Tafel und Tierpark

Grimmen

Der „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“ engagiert sich in den verschiedensten Bereichen. Eine sehr tolle Aktion läuft seit dem Jahre 2017. „Damals haben wir gemeinsam mit der Arbeitsagentur das ’soziale Gartenprojekt’ ins Leben gerufen“, erklärt Andreas Zander vom Grimmener Regionalbüro des Vereins. Das große Engagement des Vereins hat die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr zum Anlass genommen, den Verein mit Ihren Spenden für die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zu unterstützen.

24 MAE-Kräfte bewirtschaften 2450 Quadratmeter

Seit Jahren ist bekannt, dass es in der Trebelstadt inzwischen Hunderte leerstehende Gärten gibt. Im Jahre 2017 kam die Arbeitsagentur auf die Idee, diesem Trend mit einem Projekt entgegenzuwirken. Für das „soziale Gartenprojekt“ holte man sich den „ Strukturförderverein Trebeltal“ mit ins Boot. „Ich fand die Idee sofort klasse und habe Kontakt zum damaligen Kreisverbands-Vorsitzenden Wolfgang Bahls aufgenommen“, erklärt Andreas Zander.

Mit schwerem Gerät wurden die „sozialen Projektgärten“ 2017 urbar gemacht. Quelle: Anja Krüger

„Die Idee hat mir sofort gefallen und da wir im ’Kleingartenverein am Wasserwerk’ auch immer mehr leerstehende Parzellen haben, konnte man mit dem Projekt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, erinnert sich Bahls.

Ausgewählt wurden sechs Gärten, die zum Teil länger als zehn Jahre leer standen und komplett verwildert waren. Für die ersten Teilnehmer der viermonatigen Maßnahme galt es somit, die insgesamt 2450 Quadratmeter große Fläche wieder urbar zu machen. Mit Erfolg! „Es ist seither jedes Jahr aufs neue eine Freude, wenn man die wunderschön bewirtschafteten Gärten sieht“, meint Wolfgang Bahls.

Wolfgang Bahls war 25 Jahre lang Vorsitzender des Kleingartenvereins „Am Wasserwerk“. Vermittelte 2017 auch die Gärten an den Strukturförderverein. „Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Freude zu sehen, was die Leute aus den Gärten gemacht haben.“ Quelle: Raik Mielke

Vom „sozialen Gartenprojekt “ profitieren alle Teilnehmer

Jeweils vier Monate dauert die Maßnahme für die MAE-Kräfte. Zwei Durchgänge werden pro Jahr angeboten und 24 Personen nehmen insgesamt teil. „In dieser Zeit bauen wir Gemüse, Obst und Kräuter an. Insbesondere in der Anfangszeit hat uns der engagierte Rentner Rolf Schreiber toll angeleitet“, bedankt sich Andreas Zander.

Und auch die Ernteerträge kommen sozialen Einrichtungen zugute. „Wir bringen die Ernte dann zur Tafel und zum Tierpark“, informiert Zander und sagt: „Zudem konnten wir bereits zahlreiche MAE-Kräfte begeistern, sich im Anschluss selber eine Parzelle zu pachten.“ In erster Linie geht es aber darum, den Arbeitssuchenden eine Perspektive und sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen. „Sie sind unter Menschen, müssen pünktlich auf Arbeit sein und sehen am Ende des Tages, was sie geschafft haben“, nennt Zander wichtige Kriterien.

Andreas Zander leitet das Grimmener Regionalbüro des Strukturfördervereins. „Mit dem ’sozialen Gartenprojekt’ unterstützen wir beispielsweise die Tafel und den Tierpark.“ Quelle: Raik Mielke

Unterstütze auch Sie den „ Strukturförderverein Trebeltal e.V.“

Unterstützen auch Sie, liebe Leser die OZ-Weihnachtsaktion. Mit Ihrer Spende belohnen Sie das große Engagement des „ Strukturfördervereins Trebeltal e.V.“ Dieser unterstützt seit Jahrzehnten diverse Projekte in der Region. Und dies mit einem einzigen Fahrzeug – einen grünen VW-Transporter, der all die Kinderfeste, Büchermärkte, Fackelumzüge und anderen Festlichkeiten oder Veranstaltungen verschiedener Vereine und Kommunen der Region realisieren hilft. 275 000 Kilometer hat das Fahrzeug im Dauereinsatz inzwischen auf dem Tachometer. Und es hat eigentlich längst ausgedient. Nur sehr kostenintensiv wird es immer wieder notdürftig repariert und nur sehr mühevoll bekam es zuletzt den TÜV. Dabei wird es doch so dringend und beinahe täglich gebraucht. Um Tische und Bänke auf der Ladefläche zu transportieren, um Märkte mit der nötigen Technik auszustatten, um die Ernte aus den vereinseigenen Gärten zur Tafel zu bringen oder um Abfälle nach getaner Grünpflege im städtischen und ländlichen Raum abzutransportieren.

Deshalb soll nun endlich mit Hilfe Ihrer Unterstützung ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden.

