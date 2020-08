Grimmen

Die Sundische Straße 6 in Grimmen ist eine bekannte Adresse, denn dort hat der Goldschmied Henry Zimmerling sein Fachgeschaft für Uhren und Schmuck. Einen besonderen Höhepunkt gibt es für die Familie am 15. August, denn genau vor 30 Jahren wurde das Geschäft eröffnet. Herzlichsten Glückwunsch zu diesem Jubiläum!

In Leipzig geboren, besuchte Henry Zimmerling die Polytechnische Oberschule „ Wladimir Iljitsch Lenin" in der Hansestadt Greifswald. Zehn Jahre lang arbeitete Zimmerling bei Goldschmiedemeister Radicke in der Hansestadt. 1987 qualifizierte er sich zum Goldschmiedemeister.

„Wir leben gerne in Grimmen würden uns nur wünschen, dass die Innenstadt mehr belebt wird", sagt der Vater einer Tochter. Ein Hobby von ihm sind Modelleisenbahnen aus der DDR bis zur heutigen Zeit. Gerne fährt die Familie mit historischen Dampfeisenbahnen und Henry Zimmerling hat auch schon einen Schnupperkurs als Lokführer absolviert.

Von Walter Scholz