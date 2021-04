Grimmen

Ein Livekonzert in der Schule genießen – klingt in Corona-Zeiten beinahe unmöglich. Doch die Elftklässler des Grimmener Gymnasium konnten nun in den Genuss kommen und im Foyer der Schule den Auftritt von Pianist David Behnke und die Cellistin Friederike Fechner genießen.

Im Rahmen des bundesweiten Festjahres zum Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ führt das Gymnasium Grimmen ein fächerübergreifendes Projekt mit musikalischem Schwerpunkt durch. Nachdem es im März bereits eine ­Videokonferenz mit einem wahren Fachmann für das Thema – Norbert Meyn vom Royal College of Music in London – gab, erlebten die Schülerinnen und Schüler nun Vertonung des jüdischen Gebetes „Kol Nidre“ vom Komponisten Max Bruch.

Bundesverdienstkreuz-Trägerin und Studienleiter begeistern Gymnasiasten

Die Elftklässler des Grimmener Gymnasiums beschäftigen sich in diesem Schuljahr mit dem Thema „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Nun konnten sie in Corona-Zeiten sogar ein Konzert erleben. Quelle: Raik Mielke

„Ich freue mich riesig, dass wir unseren Schülern dieses Konzert heute ermöglichen konnten. Mit David Behnke und Friederike Fechner konnten wir zwei hochklassige Musiker gewinnen. In unserem Foyer konnten die Elftklässler viel Abstand halten, die Künstler kamen zudem mit einem negativen Testergebnis“, informiert Greta Behnke.

Und hochklassig trifft es ziemlich genau. Denn Pianist David Behnke ist Studienleiter am Theater Vorpommern und Dozent an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Seine musikalische Partnerin Friederike Fechner (Cellistin) bekam zudem kürzlich erst für ihre Arbeit, die sie den Gymnasiasten vorstellte, den Obermayer-Award und das Bundesverdienstkreuz. „Sie gründete die ‚Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund‘ und wird auch bei unserem Abschlusskonzert im September zu hören sein“, sagt Greta Behnke und erklärt: „Friederike Fechner ist in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Frau. Ohne sie wäre das kulturelle Leben in unserer Region nicht halb so lebendig. Mit ihrer unermüdlichen Tatkraft vereinte sie eine jüdische Familie, die sich in der Vergangenheit verloren hatte. Sie nutzt die Musik als Mittel, Menschen zum Zuhören und Hinschauen zu bringen. Dies entspricht dem Leitgedanken unseres Projektes, nämlich dass Kunst sichtbar macht, was wir Menschen hören und sehen müssen. Musik ist so bedeutsam für eine offene Gesellschaft. Sie öffnet und verbindet Menschen, egal welcher Religion oder Kultur sie angehören, weil man sie gemeinsam genießen kann.“

Und eben mit dem Leitgedanken, „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“, soll das Projekt dann am 2. September diesen Jahres – ebenfalls im Forum des Grimmener Gymnasiums – in Form einer Ausstellung und einem Konzert zu einem feierlichen Abschluss kommen. „Ziel während des gesamtes Halbjahres ist es, jüdische Kultur und Geschichte, die in der eigenen Umgebung verwurzelt und doch wenig bekannt ist, mit Schülerinnen und Schülern durch Musik und Kunst hörbar und sichtbar zu machen“, beschreibt die engagierte Musiklehrerin.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schüler hören die Vertonung eines jüdischen Gebets

Musiklehrerin Greta Behnke: „Ich hoffe sehr, dass die Schüler mitnehmen können, wie viel Macht zur Veränderung ein Mensch haben kann, wenn er sich von ganzem Herzen engagiert.“ Quelle: Raik Mielke

Das „Kol Nidrei“ ist eine Vertonung des jüdischen Gebetes „Kol Nidre“. Es wurde von Max Bruch komponiert. Die Gymnasiasten hatten sich zuvor fächerübergreifend auf den Projekttag vorbereitet. Im Religion- und Philosophiekurs sprachen die Schüler über die Bedeutung des Gebets und seinem Inhalt. „Im Fach Musik haben wir die Rolle der Musik im jüdischen Glauben kennengelernt“, erklärt Greta Behnke und beschreibt: „Das Kol Nidrei fand durch die Verarbeitung von Max Bruch Eingang in die Kunstmusik und stand daher besonders im Fokus des Musikunterrichtes. Dieses virtuose Stück live mit Cello und Klavier in unserem Forum hören zu dürfen, war in Anbetracht der geschlossenen Kulturbetriebe eine ganz besondere Gelegenheit für unsere Schüler.“

Und so war am Ende des Konzertes nicht nur die Musiklehrerin sehr glücklich, dass in diesen kulturell schwierigen Zeiten das Stück nicht nur aus einem Lautsprecher – sondern live ertönen konnte. „Der Zugang zu echter Musik ist auch in Pandemiezeiten sehr wichtig“, meint sie.

Von Raik Mielke