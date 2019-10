Grimmener Gymnasiasten schnuppern englische Luft

Grimmen

Vor einigen Tagen hieß es für Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen des Gymnasiums Grimmen: Sachen packen und ab auf eine achttägige Sprachreise nach England. Auf die Reise ging es mit einem Doppeldecker-Bus. Mit dabei auch zwei Reporterinnen der OZelot-Lokalredaktion.

Alle Schüler waren sichtlich aufgeregt, war es für die meisten doch die erste Reise nach England. Die Busfahrt dauerte insgesamt 21 Stunden und war somit alles andere als angenehm. Aber das war für die Schüler kein Problem, denn die Freude war viel zu groß. Die Route der Fahrt verlief von Deutschland über die Niederlande, durch Belgien, nach Frankreich und von Dünkirchen aus mit der Fähre nach Dover. Nach der zweistündigen Fährfahrt ging es von Dover weiter nach Bournemouth, wo die Schüler das Ziel der Reise erreicht hatten.

Dort wurden auch schon alle von ihren jeweiligen Gastfamilien abgeholt und konnten sich den restlichen Tag von der anstrengenden Reise erholen. Am nächsten Tag ging es mit dem Bus zur Cavendish School. „Wir hatten dort täglich sechs Stunden lang Englischunterricht“, sagt Lotte Ruthenberg.

Am Nachmittag fuhren die Gymnasiasten nach Winchester, eine kleine, sehr alte und typisch englische Stadt. Nach einer Stadtführung hatten die Schüler ein wenig Zeit, die Stadt selbst zu erkunden.

Am Dienstag unternahmen die Gastschüler einen Trip nach Salisbury, wo sie die Kathedrale besuchten.

Am Mittwoch war ein großer Ausflug nach Portland, Weymouth und Lulworth Cove. Dort verbrachten die Gymnasiasten einen wunderschönen Tag. Leider konnten sie aufgrund des Windes und mangelnder Zeit nicht zum Durdle Door.

Erinnerungsfoto: Die Gymnasiasten waren begeistert von dem tollen Ausflug. Quelle: Privat

Am Donnerstag unternahmen alle einen Ausflug nach Portsmouth, eine große Hafenstadt Englands. Ein Besuch der HMS Victory von Admiral Nelson durfte nicht fehlen. Manche gingen dann noch auf die Aussichtsplattform des Spinnaker Tower.

Der Freitag, der letzte Tag in Bournemouth, begann mit Freizeit für die Gymnasiasten. Viele sind an den Strand gegangen, durch den Park spaziert, haben die Stadt erkundet oder kleine Mitbringsel für ihre Familien gekauft. Nachmittags hatten sie dann das letzte Mal Schule und am Abend wurde ein Filmabend in der Schule veranstaltet.

Dann hieß es auch schon wieder Sachen packen und den letzten Abend bei den Gastfamilien genießen, denn Samstagfrüh ging es mit dem Bus nach London. Dort hatten die Schüler erst eine Stadtführung, bei der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abgeklappert wurden, und abends Freizeit.

Am Sonntag konnten die Schüler dann selbst entscheiden, was sie machen möchten. Einige sind mit dem „ London Eye“ gefahren, andere waren bei der Tower Bridge oder in der Oxford Street shoppen, ehe es mit dem Bus wieder in Richtung Deutschland ging.

„Ich fand, es war eine wunderschöne und erlebnisreiche Woche. Ich habe viel gesehen und viel gelernt“, sagt Jasmin Ruttloff.

Von Clara Grothund Lotte Ruthenberg