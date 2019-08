Grimmen

Fünf Tage Spiel, Spaß und Aktion liegen hinter den jüngsten Handball-Nachwuchsspielern des HSV Grimmen – organisiert von Ehrenamtlern, die dafür Freizeit und auch Urlaub geopfert haben. 39 Mädchen und Jungen wetteiferten unter anderem bei verschiedenen sportlichen Spielen, genossen eine Abkühlung im Naturschwimmbad, einen Ausflug in den Rügenpark in Gingst und eine Übernachtung in der Sporthalle-Südwest mit einigen Überraschungen. Nicht zuletzt sei dies auch der Stadt Grimmen zu verdanken, die ermöglicht hat, dass die Sporthalle für das Feriencamp genutzt werden konnte, sagt Thomas Hagemann, Vorsitzender des HSV Grimmen.

Hagemann macht das Engagement in „seinem“ Handballverein enorm stolz. „Dieses Feriencamp ist vor fünf Jahren aus einer Idee, aus einer Eigeninitiative aus dem Verein heraus, entstanden“, erzählt er. Alljährlich werde sich seitdem ehrenamtlich und völlig eigenständig um die Organisation und die Durchführung gekümmert, berichtet er weiter. Nicht nur beim jetzt zu Ende gegangenen Feriencamp sei das so gewesen. „Beim Parkfest bedankten sich viele Eltern unserer Nachwuchshandballer bei mir, dass sie dort sein konnten, da ihre Sprösslinge zum Saisonabschluss auf Radtour mit Übernachtung in Bremerhagen waren“, erzählt er.

Er möchte das Dankeschön jedoch an die richtigen Leute weitergeben. „Der Dank gilt Mareen Riewe und Manuel Abé, Christina und Christoph Pohle, Joachim Kalski, Silvio Schmidt, Melissa Neupauer, Arik Tober, Anja und André Schuhknecht, Marcel Hückstädt sowie Daniel Lemke, der Ende Juni die Radtour organisiert hat“, sagt Hagemann.

Anja Krüger