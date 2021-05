Grimmen

„Ich bin jetzt seit 2014 im Grimmener Heimattierpark beschäftig – solch eine Konzertserie konnten wir unseren Besucher bis dato aber noch nicht präsentieren“, ist Christin Trapp begeistert. Wie die Tierparkchefin berichtet, sind im Zoo der Stadt die Frösche und Kröten los. In einer Vielzahl, die es so seit mehr als zehn Jahren nicht gab.

Die OSTSEE-ZEITUNG ging mit Christin Trapp auf Erklärungssuche. Warum sind die quakenden Tiere plötzlich zurück im Teich? Auf was können sich die Besucherinnen und Besucher freuen? Und worauf muss man beim Kontakt – insbesondere mit Kröten – achten?

In diesem Jahr herrschen optimale Bedingungen

Aber der Reihe nach. In den vergangenen Jahren war es im Frühjahr häufig sehr trocken. Die Folge: Der Wasserstand im Teich des Grimmener Heimattierpark war sehr gering. „Dies ist sicher einer der Gründe, warum sich Frösche und Kröten nur sehr vereinzelt hier zur Paarung zusammengefunden haben“, meint Christin Trapp. Zudem gab es auf dem eingezäunten Teichgelände immer Störche. Und wie die studierte Biologin erklärt, fressen diese sehr gerne Frösche. Durch die Geflügelpest im Frühjahr mussten die Störche lange eingesperrt werden. „Ich glaube in diesem Jahr passen die Bedingungen ganz einfach wieder. Viel Regen und somit ein gut gefüllter Teich und keine Störche, welche die Jungfrösche gleich wieder auffressen“, erklärt sie.

Ein besonderes Bild: Zwei männliche Tiere aufeinander. Oben eine Kröte und unten ein Frosch. Quelle: Raik Mielke

Kröten hingegen gab es immer. Wenn auch nicht in der Vielzahl wie in diesem Frühjahr. Denn auch dies kann die Tierparkchefin relativ simpel erklären: „Störche fressen von Natur aus keine Kröten. Die liegt wahrscheinlich an deren Giftdrüsen.“

Krötengift kann für Hunde und Katzen sehr gefährlich werden

Und eben diese Drüsen können beispielsweise bei Hund und Katz zu teils heftigen Vergiftungssymptomen führen. Erdkröten mit ihrer typischen plumpen Gestalt und warzigen Haut zählen zu den häufigsten Amphibien. Sie leben überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv in Mischwäldern, Streuobstwiesen und parkähnlichen Landschaften. Aber auch in Gärten, Dörfern und selbst kleineren Städten – und damit eben in unmittelbarer Nähe zu Hunden – kann man sie finden. „Zur Abwehr von Fressfeinden besitzen Kröten Hautdrüsen, die Gifte produzieren und auch einen gewissen Hautschutz vor bakteriellen Infektionen bieten. Besonders große Giftdrüsen befinden sich hinter den Augen am Übergang vom Kopf zum Hals“, beschreibt Christin Trapp und betont: „Die Gifte führen bei Fressfeinden selbst nach kurzen Kontakten zu unterschiedlichen und teils starken Symptomen.“ So kann es je nach Menge des Giftes beim Hund zum Reiben der Schnauze am Boden, starkem Speichelfluss, Schleimhautschwellung, Atembeschwerden, Schaumbildung im Fang oder zu geröteten und tränenden Augen kommen. Daneben können Bewegungsstörungen, Ängstlichkeit oder Ruhelosigkeit, Muskelkrämpfe und Kreislaufbeschwerden sowie Herzrhythmusstörungen auftreten.

Wie die Zooleiterin erklärt, ist in diesen Fällen als Sofortmaßnahme bei einem Vergiftungsverdacht mit Krötengift ein sofortiges Waschen und Spülen des Fanges und der Nase mit viel Wasser anzuraten. Eine kühle Lagerung des Hundes ist ebenfalls empfehlenswert. „Bei schwereren Symptomen sollte zudem umgehend ein Tierarzt konsultiert werden“, rät sie.

Im Zoo kann man täglich das akustische Schauspiel genießen

Der Grimmener Zoo hat derzeit täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet – ab dem 1. Juni dann sogar eine Stunde länger. „Unsere Besucher können das Frosch- und Krötenkonzert in dieser Zeit natürlich gratis genießen. Es ist vor allem ein akustisches Schauspiel, wer aber ein wenig Zeit mitbringt, wird das eine oder andere Tier auch entdecken“, sagt sie. Kein Wunder: Sind es doch inzwischen Hunderte Exemplare, die sich im Teich – in diesem Jahr – anscheinend superwohlfühlen.

Von Raik Mielke