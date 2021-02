Grimmen

Schwerer Schlag für den Grimmener Heimattierpark: Die Geflügelpest ist ausgebrochen. Dies teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am späten Mittwochabend über ihren Pressesprecher Olaf Manzke mit. „Neben dem Fund einer mit dem Virus H5N8 infizierten Wildgans in der Gemeinde Altenpleen ist auch der Tierpark in Grimmen von einem Geflügelpestausbruch betroffen. Hier wurden zunächst vermehrte und plötzliche Verendungen bei Hausgänsen beobachtet“, erklärt er.

Über 40 Tiere bereits gekeult

Vor allem Pommerngänse sind bereits verstorben. Nach Angaben der Grimmener Tierparkchefin Christin Trapp haben Untersuchungen des Veterinäramtes ergeben, dass die Tiere mit dem Virus H5N8 infiziert waren. Um eine Weiterverbreitung zu unterbinden, mussten am Mittwochnachmittag über 40 Tiere gekeult werden. Neben Hühnern, Enten und Gänsen auch vier Goldfasane.

Die Stadt Grimmen hat jetzt beim Kreis eine Ausnahmegenehmigung beantragt, damit die verbliebenen zirka 50 Tiere, darunter Weißstörche, die aktuell am längsten im Zoo beheimateten Uhus und Papageien nicht getötet werden müssen. „Der Tierpark hat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die verbleibenden Tiere zu schützen. Das Veterinäramt muss nun entscheiden, ob das ausreicht“, so die Tierparkchefin am Donnerstagvormittag auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

Erst Corona, jetzt Pest: Finanzielle und psychische Belastung

Für den kleinen Grimmener Heimattierpark, der eh schon von den Corona-Einschränkungen gebeutelt ist und Einnahmeverluste zu verzeichnen hat, bedeutet das zusätzliche Belastungen.

Ab sofort müssen vor jedem Gehege, in denen sich noch Vögel befinden, Seuchenwannen aufgestellt werden. Das gilt auch für den Eingangsbereich. Tierpfleger dürfen nur noch in Vollschutz die Gehege und Volieren zum Füttern und Ausmisten betreten. Zusätzlich müssen mehrmals täglich alle Arbeitsgeräte und Arbeitsflächen und die Futterküche desinfiziert werden. Für alle Tiere gilt ab sofort eine Aufstallungspflicht und sämtliche Volieren müssen beplant werden, damit die Tiere keinen Kontakt zu Wildvögeln haben, von denen der Erreger eingeschleppt werden kann.

„Das alles bedeutet für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine hohe Belastung. Auch psychisch, denn sie mussten das Veterinäramt beim Keulen der Tiere, die sie seit Jahren liebevoll umsorgen und füttern, unterstützen“, so die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Grimmen, Heike Hübner.

Erschwerte Arbeit für mindestens vier Wochen

Um die Versorgung der Tiere während der Corona-Pandemie jederzeit zu gewährleisten, arbeiten die Tierpfleger bereits in Wechselschichten. Die Geflügelpest wird die Arbeit für die nächsten vier bis sechs Wochen zusätzlich erschweren. So lange steht die kommunale Einrichtung mindestens unter der Aufsicht des Veterinäramtes des Kreises. Aktuell tummeln sich in dem gut 2,6 Hektar großen Areal am Schwanenteich etwa 200 Tiere in 40 Arten. Darunter gut 100 Vögel, von denen nun fast die Hälfte getötet werden musste.

Informationen des Landkreises Vorpommern-Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat den Tierbestand gesperrt und einen Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Für die Geflügelhaltungen in diesen Bereichen gilt ab sofort die Stallpflicht. Weiterhin sind die Tierhalter im Sperrbezirk verpflichtet, die Ein- und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten zu sichern sowie Gerätschaften oder Fahrzeuge die in der Geflügelhaltung eingesetzt werden, regelmäßig zu reinigen und desinfizieren.

Im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet dürfen zudem keine lebenden gehaltenen Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie Erzeugnisse von Geflügel und Federwild aus oder in den Bestand gebracht werden. Gleiches gilt für den Geflügelmist.

Die vollständigen einzuhaltenden Anordnungen und Maßnahmen ergeben sich aus der Allgemeinverfügung „Tierseuchenverfügung zur Festlegung eines Sperrbezirkes und Beobachtungsgebietes wegen Geflügelpest“ die am 4. Februar in Kraft tritt.

„Wir arbeiten eng mit der Stadt Grimmen zusammen und stimmen uns ab“, sagte Manzke am Donnerstag und betont: „Wir versuchen aber, so viele Tiere wie möglich zu retten.“ Deshalb sollen die noch lebenden Vögel gut isoliert werden.

Von Raik Mielke