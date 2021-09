Grimmener Heimattierpark beteiligt sich am landesweiten Foto- und Malwettbewerb

Grimmen

Wie heißt der Käfer, was ist das für eine Spinne und wer fliegt da durch unseren Garten? Die Artenkenntnis und das Wissen um die heimische Natur vor der Haustür schwinden zusehends. Vertreter des Naturschutzbundes NABU MV und des Landeszooverbandes MV haben nun eine langfristig angelegte Umweltbildungsaktion gestartet. Zugleich soll den Mädchen und Jungen ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt werden, um Tiere in freier Natur wieder richtig erkennen und zuordnen zu können. Auch der Grimmener Heimattierpark ist Teil dieser landesweiten Aktion und beteiligt sich an einem ganz besonderen Projekt.

Mal- und Fotowettbewerb: Entdecke Dein Naturtalent

Der Landeszooverband MV ruft zusammen mit dem NABU dazu auf, die eigene Umgebung zu erkunden und ganz neu zu entdecken. „Wir suchen Kinder, die Tiere und Pflanzen erkennen und beobachten möchten“, sagt Grimmens Tierparkleiterin Christin Trapp. und erklärt: „Malt oder fotografiert ein Insekt, einen Vogel, ein Kriechtier, alles was ihr vor eurer Haustür entdecken könnt, und beschreibt die Art. Woran erkennt man dieses Tier? Was unterscheidet es von anderen? Wenn Ihr mit wachen Augen durch die Natur lauft, werdet Ihr überrascht sein von der Artenvielfalt.“

Die Fotos und Zeichnungen können in den Mitgliedseinrichtungen des Landeszooverbandes – so auch im Grimmener Heimattierpark – abgegeben werden. Anschließend werden die besten Arbeiten prämiert. Einsendeschluss ist der 30. November 2021.

Landesprojekt startete im Rostocker Zoo

„Wir freuen uns über diese im wahrsten Sinne lebendige Kooperation mit dem NABU“, betonte Rostocks Zoodirektorin Antje Angeli zum Auftakt der landesweiten Aktion. „Tiere in unserem Umfeld und ihre Bedeutung für die Flora und Fauna richtig bestimmen zu können, ist der erste Schritt für einen achtsamen Umgang mit unserer Umwelt“, so Antje Angeli. Nachwuchs für den Artenschutz begeistern

„Seit Jahren beobachten wir, dass immer weniger Menschen tiefergehende Kenntnisse über in der Natur vorkommende Tier- und Pflanzenarten besitzen“, sagte NABU-Landesvorsitzender Falk Ortlieb. „In vielfältigen Umweltbildungsveranstaltungen versuchen wir dieser Situation zu begegnen und ein entsprechendes Angebot für verschiedene Zielgruppen zu schaffen.“

Dabei liege ein wichtiger Fokus bei Kitas und Schulen, für die zahlreiche Umweltthemen angeboten werden. Im Rahmen des Projekts „Artenkompass“ wurde eine Bestimmungsbox zum Thema Insekten zusammengestellt, mit deren umfangreichen Materialien erlebnisreiche Projekttage gestaltet werden können. „Auch wir als Grimmener Zoo wollen zudem einen solchen Aktionstag organisieren“, verrät Christin Trapp.

Von Raik Mielke