Grimmen

Endlich! Der Grimmener Heimattierpark hat wieder geöffnet. Seit Sonnabend können Besucher die Tiere beobachten und eine Runde durch den liebevoll angelegten Park drehen. Es gilt hierbei die 2G-Regelung. Im Eingangsbereich wird dies kontrolliert.

Dafür können sich die Tierfreunde der Stadt dann aber über den ersten Nachwuchs des Jahres freuen. Es sind die Ziegen, die vergnügt mit ihren Babys durchs Gehege tollen. Der Zoo musste im Dezember aufgrund der geltenden Regelungen seine Pforten schließen.

Wetterbedingt machten sich nun – an den ersten Öffnungstagen – am Wochenende nur sehr wenige Menschen auf den Weg in den Heimattierpark. Aber dies kann ja in dieser Woche nachgeholt werden. Geöffnet ist täglich von zehn bis 16 Uhr. Nicht nur die Tiere freuen sich auf viele Gäste. Doch bis dahin müssen auch im Zoo der Trebelstadt erst einmal einige Sturmschäden beseitigt werden. Die gute Nachricht aber: Den Tieren ist nichts passiert.

Von Raik Mielke