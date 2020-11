Grimmen

Den Herbst von seinen schönsten Seiten zeigt uns OZ-Leserin Anke Hanusik mit ihren neuesten Fotos aus Grimmen: Wie sich die Sonne am späten Nachmittag am westlichen Grimmener Ortsrand verabschiedet und wie ein stolzer Graureiher im nahen Schwanenteich am Heimattierpark auf der Jagd ist. Ruhig wie eine Rohrdommel stakst der Graureiher mit gesenktem Kopf und gekrümmtem Hals langbeinig durch das seichte Wasser.

Lesen Sie auch

Graureiher bilden große Kolonien

Übrigens: Der Graureiher – auch Fischreiher genannt – erreicht eine Körperlänge von knapp einem Meter und wiegt meist zwischen einem und zwei Kilogramm. Die Flügelspannweite beträgt knapp zwei Meter. Der Graureiher ist in Eurasien die am weitesten verbreitete Reiherart.

Anzeige

In Europa betrug die Brutpopulation zu Beginn unseres Jahrhunderts zwischen 210 000 und 290 000 Brutpaare. Insbesondere in Norddeutschland bildet er große Kolonien mit mehr als hunderten Brutpaaren.

Von OZ