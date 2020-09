Grimmener Judoka starten erfolgreich nach Zwangspause

Grimmen

Der KSV Grimmen war am Wochenende Vorreiter: Das 13. Skoda-Anfängerturnier der Judoka war nach monatelanger Zwangspause der erste Wettkampf im Land. Unter strengen Hygiene-Auflagen durfte das Turnier starten. 111 Kämpfer der U 7 bis U 13 aus 14 Vereinen folgten dem Aufruf in die Sporthalle am Gymnasium. „Dieser Wettkampf ist nur möglich, wenn man ein starkes Team hinter sich hat. Dazu ist Vertrauen das Rezept für solch eine Veranstaltung“, meint Organisator Ralf Päplow.

Der KSV-Vorsitzende konnte nicht nur mit der aufwendigen Organisation, sondern auch mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zufrieden sein.

19 Grimmener Nachwuchssportler dabei

19 Grimmener Nachwuchssportler gingen an den Start. Nach langer Kampfpause zeigten die Sportler von Trainerin Nicole Löhrke direkt gute Ansätze auf der Matte und holten sieben Goldmedaillen und zehn weitere Edelmetalle.

Bei den ältesten Kämpfer triumphierten Jovie Böge (bis 38 kg), Skadi Petereit (bis 44 kg), Tetyana Suvalo (bis 48 kg), Marleen Jung (bis 52 kg) und Sagis Garabet (bis 60 kg). Louis Teetzen (bis 38 kg) und Alina Borchert (bis 52 kg) unterlagen im Finalkampf. Lenny Leschinski komplettierte das KSV-Trio auf dem Siegerpodest in der Gewichtsklasse bis 38 Kilogramm.

Zuvor errangen Marie Schuhmann (bis 33 kg), Kevin Pham (bis 42 kg) und Emma Matthias (ab 44 kg) Silber in der U 11. Dort wurde Lotta Gottschalk (ab 44 kg) Dritte.

Das Turnier eröffneten die jüngsten Athleten der U 9. Jule Tank (bis 24,6 kg) und Milina Wegner (bis 34,3 kg) sorgten mit zwei Goldmedaillen für einen Grimmener Auftakt nach Maß. Timofej Maksimov (bis 21,9 kg) und Anastasiia Postemskaya (bis 24,6 kg) legten mit Silber nach. Nic Hagedorn (bis 26,5 kg) holte Bronze.

Von Hannes Päplow