Grimmen/Sellin

Unter dem Motto „Baden mit Musik“ bestritt das Jugendblasorchester sein diesjähriges Sommerprobenlager in der Jugendherberge Sellin auf Rügen.

Nach der durchaus positiven Saison 2018/2019 mit zwei hervorragenden Wertungsspielen in Norderstedt in Schleswig Holstein und beim Bundesmusikfest in Osnabrück haben sich zwanzig Musiker aus dem Verein verabschiedet. Im Gegenzug kamen 15 junge Eleven erstmals mit dem „Großen Orchester“ ins Probenlager.

Neben der Probenarbeit gab ein vielseitiges und interessantes Freizeitprogramm. Beim Minigolf konnten sich alle einmal ausprobieren. Eine Fahrt mit dem „Rasenden Roland“ sowie die Besichtigung der Sandskulpturenausstellung in Binz durften im Programm nicht fehlen.

Das eigentliche Motto des Probenlagers – das Baden – ließ sich wegen der Witterungsverhältnisse nur in der ersten Wochenhälfte verwirklichen, da aber sehr ausgiebig.

Bernd Kunze