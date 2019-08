Grimmen

Das hat es seit mehr als 20 Jahre nicht gegeben. Die Grimmener Jugendfeuerwehr hat sich als Sieger beim Kreisausscheid für den Landesausscheid qualifiziert. Nur noch drei Wochen bleiben den Nachwuchskräften, um optimal vorbereitet zu sein. Denn sie haben sich ein Ziel gesteckt, wie der stellvertretende Jugendwart Maik Arlt berichtet. „Wir wollen uns am 24. August in Ludwigslust nicht blamieren“, sagt er.

Parcours verlangt den Jugendlichen einiges ab

Also heißt es für die Nachwuchskräfte am Wochenende im Grimmener Naturschwimmbad: Üben, üben und noch einmal üben. Und zwar auf einem 75 Meter langen Parcours, der den Jungen und dem einzigen weiblichen Mitglied der Grimmener Jugendwehr, Cecil Radicke, sowohl in sportlicher als auch technischer Hinsicht einiges abverlangt. Ebenso wie Teamfähigkeit. Hindernisse, wie beispielsweise einen Wassergraben und eine Hürde überwinden und durch den Tunnel kriechen, gilt es zu überwinden. Eine Löschleitung über beziehungsweise durch die Hindernisse muss gelegt und per Kübelspritze ein Wasserbehälter gefüllt werden. Und auch „Knoten binden“ sowie „Geräte beziehungsweise Armaturen Abbildungen zuordnen“ sind zu absolvierende Stationen auf dem Parcours.

Jeder Fehler wird mit Punktabzug bestraft

„Grundsätzlich kennen die Jugendlichen das. Hier geht es darum, kleine Fehler auszumerzen“, erzählt Maik Arlt. Denn beim Landesausscheid geht es mit einem Startguthaben von 1000 Punkten los und jeder noch so kleine Fehler hat Punktabzüge zur Folge. Wird ein Hindernis falsch genommen, kostet das der Gruppe beispielsweise zehn Punkte, ebenso wie ein falsch gebundener Knoten. Auch am Sonnabend sitzt nicht jeder Handgriff, nicht jeder vorgeschriebene Laufweg wird eingehalten.

Allzu streng nehmen dies der Jugendwart und sein Stellvertreter aber nicht. Am kommenden Wochenende wird schließlich noch einmal trainiert. Dann mit den Nachwuchsrettern der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen, die sich als Zweite beim Kreisausscheid ebenfalls für den Landesausscheid qualifiziert haben. „Und letztlich wollen wir den Jugendlichen auch nicht den Spaß nehmen“, begründet Arlt.

Cecils Ziel: der aktive Dienst

Cecil Radicke (16) ist das einzige weibliche Mitglied der Grimmener Jugendfeuerwehr. Quelle: Anja Krüger

Und Spaß haben die Jugendliche, wie unter anderem Cecil Radicke sagt. Seit sechs Jahren ist sie bei der Grimmener Jugendfeuerwehr. „Ich habe damals die Jugendwehr bei einer Übung gesehen und das hat mein Interesse geweckt“, erzählt die 16-Jährige.

„Wir haben immer viel Spaß und machen viel zusammen“, sagt sie. Ihr Ziel sei es, mit entsprechendem Alter in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr zu gehen.

Wasserwacht und Feuerwehr : Nachwuchsretter lernen voneinander

Bereits am Donnerstag hat die Jugendwehr der Trebelstadt die Zelte im Grimmener Naturbad aufgeschlagen. „Wir verbinden dieses verlängerte Wochenende auch mit gemeinsamen Übungseinheiten mit der Wasserwachtjugend“, berichtet Grimmens Jugendwart Andreas Alms. Und das nicht zum ersten Mal. „Vor vier Jahren ist aus einer Blödelei heraus die Idee von gemeinsamen Übungswochenenden entstanden“, erzählt Mario Goß von der Wasserwacht des DRK.

Erinnerungsfoto an das mittlerweile dritte gemeinsame Übungswochenende von Grimmener Wasserwachtjugend und Jugendfeuerwehr. Quelle: Anja Krüger

Und so sei das diesjährige gemeinsame Wochenende bereits das dritte seiner Art. „Jährlich bauen wir diese immer mehr aus“, berichtet er. Sowohl Alms als auch Goß sehen nämlich viele Schnittstellen in den jeweiligen Ausbildungen. „Bei der Jugendwehr lernen die Jugendlichen, was auch bei der Wasserwacht von Vorteil ist, beispielsweise das Knotenbinden. Ebenso ist Kondition sowohl bei der Wasserrettung, als auch bei der Feuerwehr vonnöten. Und wir lernen voneinander“, sagt er. Alms fällt da sofort ein Beispiel ein: „Kaum ein Jugendlicher, der nicht in der Jugendwehr ist, weiß heutzutage, wie ein Feuerlöscher benutzt wird.“ Und nicht zuletzt würden gemeinsame Übungen das Verständnis und den Respekt für beziehungsweise vor der jeweils anderen Tätigkeit stärken, sind Alms und Goß überzeugt.

Anja Krüger