Grimmen

Noch scheint der Winter weit entfernt, doch die frostigen Temperaturen können schneller kommen, als man denkt. Deshalb ist es schon jetzt wichtig, sein eigenes Auto fit für die kalte Jahreszeit zu machen. Doch wie merkt man, dass die eingelagerten Winterreifen aus dem Keller gegen neue ausgetauscht werden sollten, oder was ist zu beachten, damit das Fahrzeug auch bei Minustemperaturen sicher anspringt.

Kfz-Meister Hans-Günter Witze repariert seit 43 Jahren Autos. Der 58-Jährige sitzt seit 12 Jahren mit seinem Betrieb in der Tribseeser Chaussee in Grimmen. Er beantwortet im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG die wichtigsten Fragen.

Herr Witzel, im Oktober sollte man auf Winterreifen wechseln. Worauf muss man bei seinen Reifen dabei achten und warum ist der Wechsel wichtig?

Hans-Günter Witzel: Der Reifen sollte in der Regel nicht älter als sechs oder sieben Jahre alt sein. Danach kann der Reifen porös werden. Das ist auch der wichtige Unterschied von Winterreifen. Sie haben eine weichere Gummimischung und bleiben auch bei niedrigen Temperaturen griffig. Der Gesetzgeber schreibt zwar nur eine Profiltiefe von 1,6 Millimetern vor, doch es sollten mindesten vier bis fünf Millimeter sein. Dann kann man auch bei Schnee gut fahren.

Auf welche Signale sollte geachtet werden, um den Zustand der Bremsen beurteilen zu können?

Wenn man etwas hört, oder es am Bremspedal merkt, ist es schon zu spät. Man sollte seine Werkstatt des Vertrauens einmal im Jahr draufgucken lassen. Dann sind notwendige Reparaturen auch nicht so umfangreich und man spart Geld. Wenn die Bremse erst mal richtig kaputt ist, kann es schnell teuer werden.

Sollte die Handbremse im Winter angezogen werden?

Die Handbremse muss man nur anziehen, wenn man in bergigen Gebieten ist, oder an einem Hang steht. In unserer Region reicht es vollkommen, wenn man den ersten Gang einlegt. Damit entgeht man auch der Gefahr, dass die Bremse festfriert.

Im Winter springen Autos häufig schlecht an. Wie kann man überprüfen, ob die Batterie noch in einem guten Zustand ist?

Das kann man ganz einfach und schnell in fast jeder Werkstatt machen lassen. Die haben ein Testgerät und können bestimmen, ob die Batterie noch die Leistung bringt, die sie bringen soll. Dann springt das Auto auch an.

Wie kann überprüft werden, ob ausreichend Frostschutzmittel in der Kühlflüssigkeit ist?

Dafür gibt es eine Spindel, die das Mischverhältnis anzeigt. In unseren Breitengraden reicht es aus, wenn das Frostschutzmittel bis zu Minus 25 Grad ausgelegt ist. Kälter wird es bei uns ja eigentlich nicht.

Gerade im Winter ist es morgens sehr kalt im Auto. Abhilfe sollen Geräte schaffen, die in den Zigarettenanzünder gesteckt werden können. Welche Erfahrungen haben sie mit solchen Geräten gemacht?

Wir haben so etwas auch schon getestet und sie funktionieren nicht. Die Leistung, die aus dem Zigarettenanzünder über das dünne Kabel kommt, reicht einfach nicht aus, um zum Beispiel eine Sitzauflage auf Temperatur zu bringen. Deshalb empfehle ich schon beim Autokauf genau darauf zu achten, was ich möchte. Eine Sitzheizung oder Standheizung ab Werk funktioniert dann auch so, wie sie es soll.

Sobald es friert, graut es vielen schon vor vereisten Scheiben. Es gibt den klassischen Eiskratzer, Enteiser-Sprays oder Hausmittel wie warmes Wasser. Was können Sie empfehlen?

Wenn man warmes Wasser nimmt, ist die Scheibe danach erst richtig vereist. Das fließt dann auch bis in die letzte Ecke. Ich empfehle ein gutes Enteiser-Spray, dann braucht man auch keinen Kratzer. Es sollte ein gutes sein und nicht das billigste, dann hat man keine Probleme. Das Spray sollte man sich rechtzeitig ins Auto stellen, damit es direkt griffbereit ist, wenn man es braucht. Probleme mit zugefrorenen Schlössern gibt es durch die Fernbedienungen heute kaum noch.

Worauf sollten Autofahrer bei ihren Fahrzeugen noch achten?

Erstmal sollte man sich rechtzeitig einen Termin zum Reifenwechsel holen. Wenn im Oktober alle auf einmal kommen, ist das für die Werkstätten kaum zu schaffen. Ob man die Winterreifen schon Ende September oder erst im Oktober aufzieht, macht ja keinen Unterschied. Außerdem sollte der Scheibenwaschbehälter mit Frostschutzmittel aufgefüllt sein. Bei älteren Autos ohne automatisches Messsystem sollte außerdem der Reifendruck überprüft werden. Bei Kälte zieht sich die Luft zusammen, so ist schnell mal zu wenig Druck auf den Reifen.

Von Niklas Kunkel