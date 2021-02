Grimmener: Kommunalpolitik ist mein Hobby

Grimmen

Lutz Herzberg ist ein echter Grimmener. Der heute 50-Jährige ist hier geboren, aufgewachsen und in die Friedrich-Wilhelm-Wanderschule in der Grimmener Altstadt gegangen. „Nur für meine Lehre in Rostock und das Studium zum Bauingenieur in Lübeck war ich ein paar Jahre aus Grimmen weg“, erzählt er. Nun lebt und arbeitet er bereits seit Jahrzehnten wieder in der Trebelstadt.

Seit sechseinhalb Jahren ist Herzberg Fraktionsvorsitzender der Orts-CDU. „Und mehr als 20 Jahre lang bin ich schon Stadtvertreter“, sagt er weiter. „Die Kommunalpolitik ist mein Hobby.“ Neben der Familie – dazu gehören Frau und Sohn – bleibe kaum für etwas anderes Zeit. Lutz Herzberg: „Aber das ist ok so, meine Heimatstadt liegt ihn sehr am Herzen.

Von Almut Jaekel