Grimmener Landfrauen krönen die Ernte des Landes

Groß Zastrow

Wenn am 6. Oktober auf der Insel Hiddensee beim Landeserntedankfest die Erntekrone vom Hafen in Vitte zum Festzelt getragen wird, schreiten 12 Grimmener Landfrauen in pommerscher Tracht und mit Stolz hinterher.

Zu Recht. Schließlich ist es ihr Werk, das das 29. Landeserntedankfest ziert – erst die Kirche in Kloster und dann schließlich den Festplatz in Vitte. Circa 150 Arbeitsstunden stecken dann in dem Schmuckstück – vom Ernten des benötigten Getreides bis zum letzten Handgriff.

Zur Galerie Bereits im Juni wurde von den Grimmener Landfrauen das Getreide für die Erntekrone des 29. Landeserntedankfestes geerntet. Nun machten sie sich an das Binden der Krone.

Schönste Erntekrone Nordvorpommerns kommt aus Groß Zastrow

Es ist Donnerstagnachmittag. In der großen Scheune der 86-jährigen Anneliese Homann in Groß Zastrow haben sich um 13 Uhr die zwölf Grimmener Landfrauen eingefunden. Zwar wollen sie erst eine Stunde später mit dem Binden der Erntekrone beginnen, aber es gibt etwas zu feiern. Kerstin Notzke aus Groß Bisdorf, Tochter der Gastgeberin, hat zum zweiten Mal in Folge die schönste Erntekrone im Verbandsgebiet des Kreisbauernverbands Nordvorpommern bei der Schau im Freilichtmuseum Klockenhagen gestellt. Tochter-Mutter-Gespann haben diese gemeinsam mit Elke Angres und Rosi Schmidt gebunden.

Mühevoll: Getreide per Hand vom Feld geholt

Es ist bereits das 15. Mal gewesen, dass Kerstin Notzke und ihre Helferinnen in Klockenhagen eine Erntekrone zur Schau stellen. Und nicht erst zweimal ist ihr Stück zur Schönsten gewählt worden. Sie wissen also wie es geht. Und trotzdem wirken Mutter und auch Tochter am Donnerstag etwas angespannter als sonst. Deshalb geht es mit der Arbeit an der Erntekrone des Landeserntedankfestes auch schon weit vor 14 Uhr los. „Wir wollen heute Abend schließlich fertig sein“, mahnt die Landwirtin aus Groß Bisdorf.

Noch liegt das Getreide, das die Grimmener Landfrauen verwenden werden, in großen Garben da. „Das Getreide haben wir bereits seit Ende Juni auf den Feldern der Region geschnitten. Jedes Mal war es sehr heiß. Garbe für Garbe haben wir per Hand geschnitten“, berichtet Kerstin Notzke von der mühevollen Arbeit.

Traditionell: Bögen der Krone stehen für Sorge, Hoffnung, Dank und Glaube

Bereiteten das Getreide fürs Binden der einzelnen Bunde vor: Brunhild Schlapmann (l.) und Waltraud Behnke. Quelle: Anja Krüger

Seitdem konnten Gerste, Roggen, Weizen, Hafer, Flachs und Grannenweizen in der Scheune trocknen. Nun geht es unter den Augen von Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens und Vanessa Marx, Botschafterin des Landeserntedankfestes, ans Halme kürzen und Sträußchen binden. Diese müssen schließlich am Grundgerüst aus Eisen befestigt werden. Die Aufgabe übernimmt Kerstin Notzke selbst. Annemarie Lübs sitzt ihr gegenüber, hilft ihr.

„Das Gestell haben einer unserer Mitarbeiter und ich gefertigt. Jede Strebe der Krone wird traditionell mit einer anderen Getreideart bebunden. Nach der Überlieferung stehen diese für Sorge, Hoffnung, Dank und Glaube. Der untere abschließende Kranz besteht dann aus einem Mix aller Getreidearten. Er soll Symbol für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft und die Ewigkeit sein. So sagt es der Volksmund“, erzählt Kerstin Notzke. „Roggen, Gerste, Weizen und Hafer müssen auf alle Fälle in der Krone verarbeitet werden“, fügt sie hinzu.

Einfach schön ohne Schnickschnack

Kerstin Notzke, die das Binden von Erntekronen einst von ihrer Mutter gelernt hat, mag es traditionell – ohne viel Schnickschnack, aber schön. Deshalb wird unter anderem auch der Grannenweizen verarbeitet. „Die Krone wird dadurch üppiger und gleichmäßiger“, erklärt sie.

Wer die größere Perfektionistin ist? Mutter und Tochter nehmen sich in diesem Punkt wohl nichts. Während die 86-Jährige ganz genau darauf schaut, dass die einzelnen Bunde akkurat gebunden werden, achtet Kerstin Notzke äußerst penibel darauf, dass diese auch ordentlich am Gestell befestigt werden. „Schließlich hat sie einiges auszuhalten. Erst die Überfahrt nach Kloster, den Transport zur dortigen Kirche. Nach dem Gottesdienst wird sie wieder zum Boot getragen. Mit dem geht es schließlich nach Vitte“, erklärt sie.

Letzte Handgriffe erfolgen Montag

Ganz fertig werden die Landfrauen an dem Tag mit der Erntekrone dann doch nicht. Am Montag sind noch ein paar Handgriffe vonnöten, einige Sträußchen fehlen noch. Letztlich werden es 920 sein, gebunden aus 15 180 Ähren. Und schließlich folgt dann der letzte Handgriff: Kerstin Notzke bringt die Schleifenbänder in den vorpommerschen Farben Blau und Weiß an.

Grimmener Landfrauen gibt es seit 1991 Immer im Wechsel findet das Landeserntedankfest mal in Vorpommern und mal in Mecklenburg statt. Zum dritten Mal binden die Grimmener Landfrauen die Erntekrone für dieses Fest – 2013 für jenes in Loitz und 2015 gemeinsam mit den Landfrauen aus Ribnitz-Damgarten für jenes in Semlow. 15 180 Ähren wurden für die diesjährige Erntekrone verarbeitet –4125 Gerste-, 4080 Roggen-, 3900 Weizen-, 2100 Grannenweizen-, 825 Hafer- und 150 Flachsähren. Der Verein der Grimmener Landfrauen wurde am 10. Dezember 1991 gegründet. Rund 60 Frauen gehören diesem mittlerweile an. Vorsitzende ist Anna Wilde.

Von Anja Krüger