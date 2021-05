Grimmen

Es ist Mai und der Frühling lässt auf sich warten. Das ist für viele ärgerlich, für manche vielleicht sogar dramatisch. Wir sprachen mit Landwirten, wie sie in dieses Jahr gestartet sind.

„Ich habe das Gefühl, wir vertrocknen so langsam“. Der das sagt, ist Lorenz Rindler, Landwirt aus Oberhinrichshagen in Strelasund-Nähe mit jahrzehntelangen Erfahrungen. Die Vegetation komme einfach nicht in Gang. „Es fehlt Wasser, besonders hier bei uns auf den leichteren Böden“, berichtet er. Dabei hätte er wie seine Berufskollegen vor drei bis vier Wochen noch gedacht, alles sei gut, die Pflanzen auf den Feldern waren zunächst gut über den Winter gekommen.

Natur kommt nicht in Schwung

„Aber jetzt ist es neben der Trockenheit viel zu kalt“, sagt Rindler. Die Mikroorganismen im Boden kämen nicht in Schwung, die Pflanzen kommen nicht an die Nährstoffe, erzählt er. Eigentlich sage ein Sprichwort: „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheune und Fass“. Aber so, wie sich das Wetter in diesem Jahr zeige, sei das sicher nicht gedacht. Und es fehle eben ausgiebiger Niederschlag.

Aus all diesen Gründen ist noch nicht einmal der Mais im Boden, dafür brauche man durchgehend 8 Grad Celsius in der Erde, erklärt der Landwirt. Außerdem stehen ja auch noch die Eisheiligen vor der Tür, ob die noch mehr kühle Tage und eventuell Frostnächte bringen, wisse niemand. Rindler: „Die Rapsfelder um Grimmen zeigen ja wenigstens bereits erste Blüten, weiter im Norden sei davon noch nicht viel zu sehen. Und außerdem scheinen die Rapspflanzen gefühlt nur kniehoch, also viel zu klein zu sein.“

Der fehlende Temperaturreiz verzögert das Wachstum

Im kältesten April seit vierzig Jahren ist laut Christian Ehlers, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V., der fehlende Niederschlag das größere Problem als der Frost. „Mögliche Schäden werden sich im Laufe der Vegetationsperiode zeigen. Probleme könnten die Landwirte bekommen, die früh Rüben gelegt haben. Denn da könnten Frostschäden befürchtet werden“, sagt Ehlers. Noch sei die Vegetation sehr verhalten und es wachse noch nichts so richtig. „Falls Defizite entstehen, wäre das in Form von zeitlicher Verzögerung des Wachstums. Pflanzen brauchen einen Temperaturreiz, der durch Frost und Kälte fehlt“, so Ehlers weiter. „Wir hoffen auf Niederschlag, dass es nicht in eine Trockenperiode übergeht. Noch ist es nicht akut, aber wenn die Pflanzen zeigen, dass sie Wasser brauchen, ist es fast zu spät“, erklärt der Geschäftsführer.

Keine Frostschäden in Papenhagen

Die im Herbst gesäten Getreide- und Rapsbestände des Papenhäger Agrarbetriebes haben bisher kaum größere Frostschäden erlitten, berichtet Mathias Ringenberg. Aber auch dieser Landwirt beobachtet, dass die Entwicklung der Pflanzen merklich langsamer als in den letzten Jahren ist.

Momentan würden sich die Mitarbeiter in den letzten Zügen der Frühjahrsbestellung befinden. Die Anfang März gesäten Ackerbohnen sowie der Hafer und die Sommergerste seien gut aufgelaufen. Ringenberg: „Auch die vor rund zwei Wochen gelegten Zuckerrüben keimen trotz der niedrigen Temperaturen langsam und warten wie die restlichen Kulturen auf Wärme und Niederschlag. „Aktuell wird Mais gesät, der später zur Energieerzeugung in einer Biogasanlage wie auch als Silage für einen Milchviehbetrieb bei Alt Negentin genutzt wird“, informiert er. In den nächsten Tagen werde außerdem eine Blühmischung als Bienenweide gesät.

Die Mutterkühe aus Papenhagen sind mit ihrem Nachwuchs bereits auf der Weide. Quelle: Almut Jaekel

Gleichzeitig werden Weiden und Wiesen gepflegt, um die Futtergrundlage für die Mutterkühe des Papenhäger Betriebes zu schaffen. In der Herde herrscht gegenwärtig Babyalarm: Aktuell kommen nach der Abkalbung im Stall die Mutterkühe mit ihren Kälbern auf die Weiden, wo sie bis etwa Anfang Dezember bleiben.

„Ich freue mich im Moment über jeden Tropfen“

„Ja, wir hatten noch Frost, aber ich bin zuversichtlich, dass es eine tolle Ernte wird, weil die Rahmenbedingungen gut sind“, sagt Christian Rohlfink, Eigentümer des Gut Bad Sülze und vom Ackerbaubetrieb in Dorow. „Die Pflanzen wachsen etwas langsamer, aber das ist kein Nachteil“, berichtet der Landwirt. Gerste, Weizen, Roggen und Hafer sollen die Zeit gut genutzt haben. „Das Getreide hat dieses Jahr mehr Zeit gehabt, um sogenannte Spindelstufen in der Ähre auszubilden. Das ist ein positiver Faktor und die Verdunstung ist nicht so hoch, das kommt uns zugute“, betont Rohlfink.

Der fehlende Niederschlag sei der gefährlichere Faktor. „Wir haben noch nicht unser Niederschlagssoll im Unterboden aufgefüllt. Ich freue mich über jeden Tropfen Regen“, so Rohlfink weiter. Zumindest sei der Oberboden nasser als zur gleichen Zeit im vorigen Jahr. „Feuchtigkeit ist der Transporteur für organischen Dünger, um den Boden zu beleben und wirken zu können. Zumindest im Oberboden konnten die Wurzeln den Dünger aufnehmen und wenn es jetzt warm wird, können die Pflanzen auch wachsen“, weiß der Landwirt.

Der Nachteil von Frost und Kälte besteht bisher eher für die Kühe des Gutes Bad Sülze. „Es ist noch nicht viel Gras gewachsen, da hätten wir mehr Wärme gebraucht“, erklärt Christian Rohlfink. Das wäre genauso wichtig für die Blütenwiese, die dieses Jahr zum ersten Mal auf 40 Hektar seines Bodens entstehen soll.

Von Christin Assmann und Almut Jaekel