Grimmener Lokalredaktion der OZ zieht um: Livestream zur Eröffnung

Grimmen

Wir ziehen um. Die Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG Grimmen wird ab nächstem Montag, dem 1. März, in der Bahnhofstraße 48 in Grimmen zu finden sein.

Moderne Räume in einem altehrwürdigen Haus, näher am Zentrum unserer kleinen Stadt, bieten uns Redakteuren dann bessere Arbeitsbedingungen und Ihnen, liebe Leser die Möglichkeit, dort mit uns in Kontakt zu kommen.

Interview zu Stadt und Kreis im Livestream

Zur Eröffnung laden wir uns am Donnerstag 4. März interessante Gäste aus der Stadtverwaltung und dem Landratsamt ein, mit denen wir ins Gespräch über Möglichkeiten, Entwicklungen und auch Sorgen in der Stadt Grimmen und im Landkreis Vorpommern-Rügen kommen wollen.

Und damit auch Sie trotz Coronabedingungen dabei sein können, kann jeder, der möchte, die Eröffnung streamen und live per Internet verfolgen. Darüber, wie das möglich sein wird, informieren wir in den nächsten Tagen.

Ihre Meinung ist gefragt

Doch bevor Landrat Stefan Kerth und Stadträtin Heike Hübner zu Wort kommen, sind Sie, liebe Leser, gefragt. In einer Umfrage möchten wir Ihre Meinung zu ihrer Stadt und dem Landkreis erfahren.

Was macht für Sie eigentlich Grimmen aus? Welche Gebäude der Stadt oder der Umgebung lieben Sie besonders? Was sollte man in Grimmen auf jeden Fall erlebt haben und welche Rolle spielen öffentliche Verkehrsmittel für Sie? Welche Charaktereigenschaften hat überhaupt ein typischer Grimmener? Und wie sieht es mit dem Service der Kreisverwaltung aus, was brauchen Sie auf jeden Fall vor Ort, worauf könnten Sie verzichten?

Mit ihrer Meinung wollen wir dann unsere Gäste konfrontieren. Gern leiten wir auch Ihre Fragen an sie weiter. Deshalb können Sie uns auch per Mail Ihre Meinung und Fragen zukommen lassen (grimmen@ostsee-zeitung.de).

Viel Spaß dabei. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Von Almut Jaekel