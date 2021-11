Grimmen

Singen macht glücklich und sorgt für Geselligkeit. Dies wussten schon unsere Vorfahren und gründeten so zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Trebelstadt einen Gesangsverein. Anders als heute beim Grimmener Stadtchor sangen in diesem Verein aber nur Männer. Die OSTSEE-ZEITUNG blickt gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder – der zahlreiche Bild- und Textdokumente bereitstellte –auf die Geschichte des Vereins zurück. In Grimmen hinterließ er über sieben Jahrzehnte seine Spuren.

Gründung im Jahre 1873

Mitglieder des Gesangsvereins, der dem Sängerbund angegliedert war, um 1932 auf dem Marktplatz. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Die Gründung des Männergesangsvereins „Liedertafel“ erfolgte in Grimmen 1873. Im Jahre 1911 hatte der Verein 82 Mitglieder. Zum ersten Vorsitzenden wurde Steuerheber Dieck gewählt. Als Kassierer fungierte Schuhmachermeister Dettmann. Um 1922 waren von den 121 eingetragenen Vereinsangehörigen nur noch 27 musikalisch aktiv.

Häufig wird in den verschiedensten Quellen auch vom „Männergesangsverein Eintracht“ und dem „Männergesangsverein Grimmen“ gesprochen. Dies deutet darauf hin, dass es zwei Vereine gab. Diese Vermutung bestätigt sich, denn ein Jahr zuvor wurde in der Trebelstadt der Arbeitergesangsverein gegründet. Regelmäßig gab dieser Verein Gesangsvorträge bestehend aus volkstümlichen Weisen, klassischer Musik und proletarischem Liedgut. Ein erster musikalischer Höhepunkt war der Auftritt des Chores auf dem städtischen Marktplatz am 1. Mai des Jahres 1922.

Gemeinsames Beisammensein nach erfolgreicher Probe

Stadtinspektor Röseler war Vorsitzender des Männergesangsvereins im Jahre 1934. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Das Abzeichen des Männergesangsvereins war eine Laute – ein Zupfinstrument mit Korpus und angesetztem Hals, sowie mit gleichlaufend zur Instrumentendecke verlaufenden Saiten. In einem Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit steht: „Mit viel Engagement beteiligten sich die Mitglieder an den Übungsabenden. Auch schallte des Öfteren ein vielstimmiges Prost durch das jeweilige Lokal. Nach den absolvierten Proben saßen die Mitglieder bei einem Glas Bier noch einige Zeit zusammen.“

Die neue Vereinsfahne wurde 1924 auf dem Marktplatz eingeweiht. An dieser Veranstaltung nahmen Abordnungen von befreundeten Gesangsvereinen – auch aus Greifswald und Anklam – teil. Am 2. und 3. September 1933 wurde das Stiftungsfest des Vereins „Liedertafel“ im Rahmen des Sängerfestes des Hauses Vorpommern gefeiert. In den Sälen der Gasthäuser „Deutsches Haus“, „Kaisersaal“ und des Schützenhauses wurden zu diesem Anlass die Gesangswettbewerbe durchgeführt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben 56 Übungsabenden traten die Sänger bei diversen Veranstaltungen auf. So beispielsweise traditionell am Oberschlesieropfertag am 23. Oktober und im Dezember auf dem Wohltätigkeitsfest zur Linderung der Not der Kriegsbeschädigten.

Zusammenschluss beider Vereine 1934

Stadtinspektor Röseler übernahm am 15. Dezember des Jahres 1933 die Leitung des Vereins. Am 15. Oktober 1934 wurde der Zusammenschluss der beiden Gesangsvereine beschlossen – sicherlich auch auf staatlichen Druck des NS-Regimes. Nach 1945 erfolgte dann schnell die Auflösung des hiesigen Gesangsvereins. Heutzutage gibt es in Grimmen den hiesigen Stadtchor. Vor mehr als 35 Jahren wurde dieser gegründet. Seine Wurzeln hat er im Gesundheitswesen, und auch heute singen in dem Ensemble noch zahlreiche aktive und ehemalige Fachkräfte aus diesem Bereich - von der Krankenschwester bis zur Ergotherapeutin.

Von Raik Mielke