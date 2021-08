Grimmener Marienkirche lädt zum ersten Konzert 2021

Grimmen

Am Freitag, dem 13. August, findet das erste diesjährige Konzert in der Marienkirche in Grimmen statt. Der Auftritt des Vokalensembles voicemade steht unter dem Titel „aeternum – Der ewigen Freude an die Musik“, informiert die Grimmener Kantorin Sophia Blümel.

Die Begeisterung für a-Cappella-Musik führte 2017 die sechs jungen Sängerinnen und Sänger zusammen. Geprägt durch die Breite der Leipziger Chorlandschaft, den Thomanerchor sowie die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy”, widmet sich das Ensemble einem bunten musikalischen Spektrum. Schwerpunkte der musikalischen Arbeit des Ensembles liegen dabei auf Werken des 20. und 21. Jahrhunderts sowie der alten Musik.

Ensemble mit breit gefächertem Programm

Mit breit gefächerten geistlichen Programmen gastiert voicemade regelmäßig in den Kirchen des mitteldeutschen Raumes sowie auf Konzertreisen auch deutschlandweit. Zudem ist das Vokalsextett auch mit weltlich-beschwingtem Programm von Madrigalen der Renaissance bis hin zu Arrangements bekannter Popsongs der letzten Jahrzehnte sowohl in Konzerten als auch auf privaten Feiern, Tagungen und Empfängen gern gesehener Gast. Eine enge Zusammenarbeit verbindet das Ensemble mit dem Verein Netzwerk alte Musik, weiß Sophia Blümel.

Das Konzert am kommenden Freitag beginnt um 19 Uhr. Dann erklingt in St. Marien geistliche Vokalmusik unter anderem von Max Reger, Giuseppe Verdi, Giovanni Gabrieli und Jan Sweelinck. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Es gelten die aktuellen Abstandsregeln sowie Maskenpflicht.

Von oz