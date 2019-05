Grimmen

In Wismar besuchte Wolfgang Heller (76) einst die Grundschule und danach die Erweiterte Oberschule. In Hopfengarten ( heute Chmelnice), im Sudetenland war der Senior, Vater von zwei Söhnen und zwei Enkeln, geboren worden. In Neukloster studierte Wolfgang Heller mit dem Abschluss als Unterstufenlehrer. 1961 wurde er Lehrer an der Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule in Grimmen und nach der Armeezeit war er im Mehrstufenunterricht an der Schule in Grellenberg tätig. „Mir gefiel Grimmen gleich vom ersten Tag an", sagt Wolfgang Heller, Ortsvorsitzender des Sozialverbandes Grimmen. Mitglied ist er auch im Seniorenbeirat der Stadt. Fragt man ihn nach seinen Hobbys, so kommt sofort Kegeln, Radfahren und sein Garten. „Ich reise auch gerne, am liebsten dorthin, wo es warm ist. Dort kommen die Erinnerungen an Kuba", sagt Wolfgang Heller.

Walter Scholz