Grimmen

Es zeichnet sich ab, dass der Wettbewerb „Jugend musiziert“ unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Videowettbewerb durchgeführt wird. Stattfinden wird hierbei ein Landeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern ohne den sonst üblichen Vorentscheid für die Altersgruppen III, also für die mindestens 13-jährigen Musikanten. Auch viele Grimmener Musiker bereiten sich derzeit intensiv auf diesen Wettbewerb vor.

Normalerweise braucht es vor dem Regionalwettbewerb viele Auftrittsmöglichkeiten für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um die Wettbewerbssituation zu üben. Das ist jedoch momentan unmöglich.

Volkmar Doß: „Aktuell die einzige Möglichkeit“

Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich mit ihren Lehrkräften im Onlineunterricht auf unterschiedlichsten Wegen vor. Videokonferenzen, Messengerdienste, Skype oder das Verschicken von Audiodateien sind für die Pädagogen der Musikschule, die zu einem großen Teil im Homeoffice unterrichten, die häufigsten Lösungen. Präsenzunterricht findet nicht statt.

„Trotzdem ist es wichtig, dass die Schüler ihre Programme auch mal präsentieren können und ein Feedback bekommen“, meint Volkmar Doß, Leiter der Musikschulen in Vorpommern-Rügen. Seit den Sommermonaten des vergangenen Jahres bereiten sich viele junge Musiker auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ vor.

Bewerbung bis 14. März

In der angesprochenen älteren Altersklasse entfällt also der Regionalausscheid und die Leistungen werden sofort auf Landesebene verglichen und von einer Onlinejury bewertet. Für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll, so bald es wieder möglich ist, eine regionale Form des Wettbewerbs organisiert werden.

Bis zum 14. März müssen die Videos hochgeladen werden. Hierfür gibt es einen eigens angelegten und nichtöffentlichen Youtube-Channel. „So wollen wir sicherstellen, dass alle möglichst gleiche Bedingungen haben. Es ist für alle Beteiligten eine völlig neue Erfahrung. Aktuell aber die einzige Möglichkeit“, meint Volkmar Doß.

Von Raik Mielke