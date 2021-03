Grimmen

Nach mehr als 28 Jahren zieht die Grimmener Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG in ein neues Gebäude. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Druckerei Waberg werden ab Donnerstag zur neuen Wirkungsstätte der Redakteure und Reporter vor Ort.

Und weil die Zukunft des Lokaljournalismus auch im Digitalen liegt und auch wegen der Corona-Pandemie und der deshalb geltenden Kontaktbeschränkungen feiern wir die Eröffnung unserer neuen Redaktion vor allem digital. Sie alle können aber bei den gestreamten Gesprächen mit interessanten Gästen auf unserer „Facebook-Seite“ live dabei sein. Dann gibt es beispielsweise eine kleine digitale Führung durch die neue Redaktion und unser Team stellt sich vor.

Doch wie hat sich die OSTSEE-ZEITUNG in Grimmen entwickelt? An welchen Standorten der Trebelstadt waren die Redakteure in den vergangenen Jahrzehnten tätig? Und welche Zeitungen gab es in Grimmen seit dem 19. Jahrhundert überhaupt?

Entstehung der OZ: Seit den 1950er Jahren in Grimmen

Unter der Bezeichnung Ostseezeitung gab es bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere aufeinanderfolgende Zeitungen in der pommerschen Provinzhauptstadt Stettin. Die erste war die von 1848 bis 1905 erschienene Ostsee-Zeitung und Börsen-Nachrichten der Ostsee, die wiederum aus den seit 1835 vom Verlag Hessenland Stettin herausgegebenen Börsen-Nachrichten der Ostsee hervorgegangen war. Der Nachfolger ab 1905 bis 1922 hieß dann Ostsee-Zeitung und Neue Stettiner Zeitung und wurde wieder in Stettin gedruckt, wohingegen der Vorgänger von 1848 bis 1905 in einem Berliner Druckhaus erschien. Von 1922 bis 1928 hieß die Zeitung Ostseezeitung und ging in den Jahren 1928/1929 mit der Stettiner Abendpost zusammen. Nachfolger dieser Zeitung wurde ab 1933 bis 1939 der Stettiner Generalanzeiger, aus dem ab 1939 bis zum Kriegsende 1945 die Ostseezeitung – Stettiner Generalanzeiger hervorging.

Am 19. September 1893 erschien in Wismar die erste Ausgabe der Mecklenburgischen Ostsee-Zeitung mit dem Untertitel „Neues Wismarsches Tageblatt“ und einer Auflage von 5000 Exemplaren.

Soweit bekannt, wurde ein Teil der Stettiner Druckerei 1945 nach Greifswald verlagert. Bei der Bildung des Bezirkes Rostock, der auch den Beinamen „Ostseebezirk“ trug, erhielt das neu geschaffene Publikationsorgan der SED-Bezirksleitung Rostock den Namen Ostsee-Zeitung. Sie erschien zum ersten Mal am 15. August 1952.

Seit den 1950er Jahren war das Tagesblatt dann auch in Grimmen beheimatet.

Gasthof Godow – direkt auf dem Grimmener Markt

Die ersten bekannten Redaktionsräume der Grimmener Lokalredaktion befanden sich direkt auf dem Marktplatz. Im ehemaligen Gasthof Godow entstanden die ersten Lokalausgaben. In dem Haus befand sich zuvor – zu Beginn des Nationalsozialismus – anfänglich unter anderem auch die Geschäftsstelle der NSDAP. Später wurden die Räumlichkeiten auch von russischen Offizieren oder von Mitarbeitern des FDGB-Kreisvorstandes genutzt.

Später zog die Redaktion in neue Räumlichkeiten in der damaligen Pestalozzi-Straße (heute Norderhinter-Straße) ein. Dort mussten die Redakteure am Morgen noch Kohlen schleppen, um die Räume zu beheizen.

Zu Beginn der 1990er-Jahre fand dann der Umzug in die Bahnhofstraße 11 statt. Über 28 Jahre hinweg wurde hier täglich über die wichtigsten Themen Grimmens, aber auch der umliegenden Gemeinden berichtet.

Ab Donnerstag geht es nun offiziell in dem Haus der ehemaligen Druckerei Waberg – ebenfalls in der Bahnhofstraße – weiter.

Diese Zeitungen gab es seit 1845 in Grimmen

Das Zeitungswesen hat in der Trebelstadt eine lange Tradition. Bereits im Jahre 1845 erschien der „Grimmener Stadt- und Landbote“. Ein Jahr später das „Grimmener Wochenblatt für Unterhaltung und Belehrung“. Beide Schriften mussten bereits nach einem Jahr aus finanziellen Gründen ihr Erscheinen einstellen.

Im Jahre 1853 brachte die Witwe des ehemaligen Schriftleiters und Verlegers Carl-Friedrich Radant das „Grimmer Kreis- und Wochenblatt“ heraus. Später, im Jahre 1865, wurde diese Zeitung in „Wochenblatt für die Städte Grimmen, Loitz, Tribsees und Umgebung“ umbenannt. Ab 1877 hieß sie dann wieder „Grimmer Kreis- und Wochenblatt – Amtliches Organ des Kreises Grimmen“.

Die „Grimmer Kreis-Zeitung“ gab es von 1920 bis 1945. Zudem erschienen in der Trebelstadt unter anderem die „Landeszeitung“, das „Roman- und Anzeigen-Blatt für Grimmen“, die „NGZ – Heimatzeitung für Stadt und Land“ oder der „Bohrturm-Kurier“ – herausgegeben vom Erdöl-Betrieb in Grimmen.

Von Raik Mielke