Grimmener Pflegeheim-Betreuerin über herzzerreißenden Moment während Corona

Grimmen

Viele Menschen denken bei dem Wort Corona an Homeoffice oder gar Kurzarbeit, an Ladenschließungen und weniger Publikumsverkehr. Doch in vielen beruflichen Bereichen wirkt sich die Pandemie ganz anders aus. Neue Arbeitsweisen mit täglichen Videokonferenzen, ein erhöhter Pflegebedarf und ein gestiegener organisatorischer Aufwand sind in diversen Berufen zu verzeichnen.

In unserer neuen Serie „Mein Corona-Jahr 2021“ treffen wir Leute, die während der Pandemie zu Helden wurden. Jene Menschen, die immer weitermachen müssen, weil ihre Mitmenschen sie brauchen. Wir erzählen die Geschichten, die sich häufig in isolierten Gebäuden, dem Kinderzimmer oder der Kabine eines Lastkraftwagens abspielten.

Eine Heldin des vergangenen Jahres ist Lilly Bos. Im Kursana-Domizil kümmert sich die Betreuerin um Senioren, die dort ihren Lebensabend verbringen. Sie berichtet von ständig neuen Herausforderungen, einem gestiegenen Mehraufwand, aber auch den schönen Momenten der Pandemie.

Wie vor der Disco: Eine Betreuerin hat seit Corona immer Türdienst

Der Tag beginnt für Lilly Bos an der Glasfront neben dem Haupteingang des Grimmener Kursana-Domizils. Fast wie ein Türsteher vor einer Disco lässt sie die Leute in das Innere des Pflegeheims für ältere Menschen. „Wir müssen natürlich alles dokumentieren, die Besucher und Gäste testen, Fieber messen und über die Verhaltensregeln informieren“, beschreibt sie. Eine der neuen zusätzlichen Aufgaben, mit denen es die Betreuer im Altersheim zu tun haben. „Die Pandemie und die damit verbundenen Vorschriften sind natürlich sehr belastend für jeden einzelnen Mitarbeiter“, betont Irene Salomo, Direktorin des Kursana-Domizils Grimmen.

Doch diese Kontakte zu den Angehörigen haben auch etwas sehr Schönes, wie Lilly Bos findet. „Man spricht viel mehr mit den Verwandten unserer Bewohner. Beim Warten auf das Testergebnis hält man stets einen Plausch und bekommt hierbei einen sehr privaten Einblick“, sagt sie.

Dieser „Türdienst“ führt aber auch dazu, dass jene Person in dieser Zeit eben komplett eingebunden ist.

Lilly Bos: Die Isolation war für die Bewohner sehr belastend

Das Corona-Jahr 2021 war für die Betreuer der Pflegeeinrichtung verbunden mit einem ständigen Auf und Ab. Zu Beginn des Jahres waren die Bewohner nicht nur von der Außenwelt, sondern auch in ihren Wohnbereichen isoliert. Selbst das gewohnte Essen in der Gruppe war für viele Wochen nicht möglich. Der Betreuer und einige wenige Mitbewohner waren somit die einzigen sozialen Kontakte. Bis März unterstützte die Bundeswehr den Ablauf im Kursana-Domizil. Zur festen und kraftspendenden Bezugsperson wird aber der Betreuer. „Wir haben täglich rumphilosophiert, wie wir unseren Bewohnern die Zeit der Isolation so schön wie möglich gestalten“, sagt Lilly Bos und nennt ein Beispiel: „Irgendwann haben wir die Fenster im Essenraum geöffnet und vor das Innere der Fenster noch eine abstandshaltende Tischreihe gestellt. Dahinter saßen dann die dick eingemummelten Bewohner und konnten Blickkontakt zu ihren Liebesten haben, die vor dem Domizil standen. Ein herzzerreißender und sehr emotionaler Moment.“

Klar ist: Eine Isolation ist insbesondere auch für ältere Menschen nur sehr schwer zu ertragen. Zumal sämtliche Angebote, welche oft von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt werden, nicht stattfinden konnten.

Lockerungen waren wie ein Befreiungsschlag

Wie ein Befreiungsschlag fühlte sich der Sommer an. „Wir konnten aufgrund der Lockerungen wieder ins Freie mit unseren Bewohner. Ein Besuch des Grimmener Heimattierparks oder einfach der Spaziergang zur Eisdiele fühlten sich so toll an“, beschreibt Lilly Bos und sagt: „In diesen Momenten vergaß man den Stress und die hohe Belastung. Jene Tage, an denen man verzweifelt die neuen Verordnungen durchwälzte und sich auf neue Regelungen einstellte.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch dies war nur ein kurzer Moment des Durchatmens, denn mit den steigenden Zahlen im Herbst des vergangenen Jahres waren viele Lockerungen längst wieder Geschichte. „Die Arbeit mit den Bewohnern macht nach wie vor sehr viel Spaß. Wir arbeiten am Limit, aber tun dies für unsere Leute sehr gerne“, betont Lilly Bos. Doch das ständige Tragen einer FFP2-Maske, der körperlich anstrengende Tagesablauf und das Kompensieren von quarantänebedingten Ausfällen hinlassen ihre Spuren. Es bleibt unter diesen Bedingungen keine Zeit zum Verschnaufen.

Wegen Menschen wie Lilly Bos, die ihre Arbeit lieben und jeden Tag aufs Neue mit einem Lächeln ihrer Berufung nachgehen, konnte den Bewohnern die schwere Zeit zumindest ein wenig versüßt werden. „Ich finde immer, man sollte mit den Senioren so umgehen, wie man später auch behandelt werden möchte. Die vielen lieben Worte und Gesten der Angehörigen ermuntern und motivieren einen zudem auch an stressigen Tagen zum Weitermachen“, beschreibt sie und sagt: „Trotzdem ist der größte Wunsch, dass im neuen Jahr wieder mehr Normalität einkehrt.“

Von Raik Mielke