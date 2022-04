Grimmener Polizei erwischt Fahrer, nach dem gefahndet wurde, unter Drogen

Negast

Am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr stoppte die Grimmener Polizei einen Autofahrer in Negast. Der Drogentest des 43-Jährigen schlug positiv auf Kokain an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Drogen aufgenommen.

Wie sich herausstellte, wurde bereits nach dem Flensburger gefahndet. Ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen lag vor und beinhaltete eine Ersatzfreiheitsstrafe von 51 Tagen. Die Polizei überstellte den 43-Jährigen der JVA in Stralsund.

Außerdem fanden die Polizisten während der Kontrolle einen Dolch im Fahrzeug, der laut Waffengesetz nicht mitgeführt werden darf. Zusätzlich wurde der Führerschein einer 45-jährigen Frau gefunden, der in Fahndung stand. Der Tatbestand der Unterschlagung – wenn jemand vorsätzlich eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet – wurde ebenfalls aufgenommen.

