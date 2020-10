Grimmener Polizei findet Drogen bei Einsatz im Skaterpark

Grimmen

Die Polizei hat am Montag in der Trebelstadt gleich bei mehreren Personen Drogen gefunden. Zuerst wurden gegen 15 Uhr zwei Frauen auf dem Skaterpark kontrolliert. Eigentlich hatten die Beamten eine 29.-Jährige ins Visier genommen, weil sie ihre Hunde dort frei umherlaufen ließ, obwohl auch Kinder in der Nähe waren. Das ist ein Verstoß gegen die Hundehalterverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewesen.

Bei der weiteren Kontrolle fanden die Beamten bei der Grimmenerin geringe Mengen Betäubungsmittel. Auch ihre 28-jährige Begleiterin hatte geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich. Gegen beide Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wohnung von mutmaßlichem Dealer durchsucht

Weitere Ermittlungen führten zu einem 35-Jährigen, der im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Abend Wohnung und Garten des Grimmener durchsucht. Der Mann ist bereits wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.

Auch bei ihm wurden die Polizisten fündig: Sie stellten Betäubungsmittel, Bargeld, Handys und eine Feinwaage sicher. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lärm löst Polizeieinsatz aus

Am Abend, gegen 20 Uhr, wurden die Beamten zu einer Wohnung in die Bertolt-Brecht-Straße gerufen. Der Grund: Ruhestörung. In der Wohnung des 35-Jährigen fanden die Polizisten eine Aufzuchtanlage für Betäubungsmittel sowie einige Cannabispflanzen. Die Aufzuchtanlage, die Cannabispflanzen sowie weitere Utensilien wurden sichergestellt.

Gegen den Mann, der ebenfalls polizeilich bekannt ist, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Von OZ