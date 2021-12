Grimmener Polizei stoppt Drogenfahrt – Greifswalder muss sich für mehrere Vergehen verantworten

Grimmen

Am späten Freitagabend kurz vor elf Uhr wurde ein Autofahrer in Grimmen bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Der Greifswalder wurde auf Drogen getestet. Laut Polizei schlug der Test gleich auf mehrere Substanzen positiv an. In Folge dessen wurde das Auto des 22-Jährigen von den Polizisten durchsucht. Dabei fanden die Beamten kleinere Mengen Drogen und eine Patrone (Munition).

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren unter Drogeneinfluss und illegalem Drogenbesitz. Auch der 21-jährige Beifahrer muss sich wegen des Besitzes von Drogen verantworten.

Am Sonnabend gegen halb zehn Uhr abends kam ein weiterer Fall in Miltzow dazu. Der Atemalkoholtest habe bei einem 20-jährigen Fahrer auf keinen Konsum von Alkohol hingewiesen, dafür sei jedoch der Drogentest positiv ausgefallen. Gegen den Sundhagener ermittelt die Polizei wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

