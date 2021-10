Grimmener Polizei stoppt zwei Fahrerinnen auf E-Scooter ohne Versicherung

Grimmen/ Tribsees

Am vergangenen Sonnabend wurden zwei Damen auf E-Scootern von den Beamten des Grimmener Polizeireviers gestoppt. Eine 27-jährge Grimmenerin auf dem Radweg an der B 194 und eine 24-Jährige in Tribsees waren ohne Versicherung auf den Elektro-Tretrollern unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes des Versicherungsgesetzes.

Denn eine Haftpflichtversicherung ist zwingend vorgeschrieben. Diese wird mit einer aufgeklebten Versicherungsplakette am Roller nachgewiesen. Die Haftpflichtversicherung haftet für Schäden, die Dritten durch den Elektro-Scooter zugefügt werden. Die Polizei betont, dass diese Regelung eingehalten werden muss, und weist die Fahrer darauf hin entsprechende Vorkehrungen vor der Nutzung zu treffen.

Von ca