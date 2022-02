Grimmen

Äußerlich hat die angemeldete Montagsdemonstration in Grimmen sehr friedlich gewirkt. Nach Angaben der Versammlungsleiter nahmen 250 Personen an dem Protest durch die Stadt teil. Die Polizei sprach in ihrer Pressemitteilung am späten Montagabend von 165 Teilnehmern.

Zudem soll es zu einigen Zwischenfällen gekommen sein, die allerdings nicht von dem Protestzug ausgegangen sind. Die Beamten berichten von Eierwürfen und Beleidigungen.

Warum startete die Montagsdemonstration mit Verzögerung?

Normalerweise sollte die Versammlung, welche unter dem Motto „Friedlicher Protest-Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen“ angemeldet war, um 17.30 Uhr vor dem Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ beginnen.

Jedoch machte gegen 17.25 Uhr unter den Teilnehmern ein bis dato nicht bestätigtes Gerücht die Runde, dass Teilnehmer – die auf dem Weg zum Kulturhaus waren – von der Polizei aufgehalten wurden. „Wir haben uns – nach Rücksprache mit der Polizei – darauf geeinigt, den Spaziergang erst dann zu starten, wenn auch diese Personen am ‚Treffpunkt Europas‘ angekommen sind“, erklärt Björn Wodzich, einer der Versammlungsleiter.

Gegen 17.45 Uhr konnte es dann in Richtung Innenstadt losgehen. Die Demonstranten präsentierten ein Plakat, auf dem erklärt wurde, dass man sich gewaltlos für Freiheit und Selbstbestimmung einsetze. Begleitet wurde die Protestbewegung durch laute Hupgeräusche, Pfiffe und der Musik aus einer mobilen Lautsprecherbox.

Auf dem Marktplatz wurde durch eine Frauengruppe dann der Song „Die Gedanken sind frei“ angestimmt. Auch die Rockballade „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen ertönte aus einem Lautsprecher. Skandiert wurde die Parole „Frieden – Freiheit – Selbstbestimmung“. Etwas mehr als eine Stunde waren die Teilnehmer so im Stadtgebiet unterwegs.

Warum wurden Teilnehmer vor der Corona-Demo aufgehalten?

Allerdings kam es nach Polizeiangaben zu Zwischenfällen. Demnach soll es im Vorfeld der Versammlung zu einer Beleidigung eines Polizeibeamten gekommen sein. Während des Aufzuges wurden Polizisten zudem aus einer Wohnung heraus mit Eiern beworfen und darüber hinaus beleidigt. „In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet“, heißt es von den Beamten. „Von diesen Zwischenfällen hat kein Ordner etwas mitbekommen“, betont Björn Wodzich auf Nachfrage.

Wie auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG von der Polizei in Stralsund zu erfahren ist, kam es zu besagter Beleidigung während einer Vorfeldkontrolle, die laut dem Versammlungsgesetz bei Teilnehmern polizeilich durchgeführt werden kann. Demnach darf die Polizei Personen, die sich dem Aufzug anschließen möchten, vor Beginn auf Schutzbewaffnungen, Vermummungsgegenstände und Waffen überprüfen. Diesbezüglich wurden keine Verstöße bei den zehn kontrollierten Teilnehmern festgestellt.

Kurz vor Ende des Protestmarsches – gegen 18.45 Uhr – kam es in der Nähe des Cap-Marktes zu einem Angriff auf die Beamten. Laut Polizei wurden Einsatzkräfte aus einem Fenster der Südwestpassage gezielt mit Eiern beworfen und lautstark beleidigt. Die Verursacher wurden ausfindig gemacht und Anzeigen wegen Beleidigungen und versuchter Körperverletzung aufgenommen.

Von Raik Mielke und Christin Assmann