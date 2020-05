Grimmener Polizisten stoppen Verkehrssünder

Grimmen

Kraftfahrer, die unter Einfluss von Alkohol beziehungsweise Drogen standen, zogen Polizisten des Grimmener Reviers am Sonnabend aus dem Verkehr.

0,52 Promille intus kosten Pkw-Fahrer mehr als 500 Euro

So wurde gegen 8 Uhr in der Grimmener Grellenberger Straße ein 59-jähriger Opel-Fahrer erwischt, der mit 0,52 Promille unterwegs war. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld über 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Strafverfahren gegen 47-jährigen Grimmener eingeleitet

Kurz darauf wurde auf der B 194 zwischen Grimmen und Abtshagen ein Honda-Fahrer kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer aus Grimmen Anhaltspunkte für eine Rauschmittelbeeinflussung, sodass ein Arzt dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnahm. Im Fahrzeug des 47-jährigen Grimmeners fanden die Beamten weißes Pulver, bei dem es sich wohl um Betäubungsmittel handelt, sowie zwei Messer.

Gegen den Mann wurden neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln noch Strafverfahren wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz eingeleitet.

