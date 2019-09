Grimmener Polizisten stoppen berauschte und betrunkene Pkw-Fahrer

Grimmen

Kein unbeschriebenes Blatt ist die 24-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Splietsdorf, die Beamte des Grimmener Polizeireviers am Montagvormittag gegen 10.05 Uhr in Grimmen kontrollierten. Die junge Frau war mit einem VW Passat in der Langen Straße unterwegs. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten geriet sie unter Verdacht, unter Einfluss von Drogen mit dem Auto gefahren zu sein – zum wiederholten Mal. Sie hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen.

Gleiches hatte am Wochenende auch ein 30-Jähriger aus Franzburg über sich ergehen lassen müssen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Grimmener Polizisten am Samstagabend gegen 21.10 Uhr den Mann, der mit einem Opel Astra in Franzburg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest, sondern auch Anzeichen für Drogenkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.03 Promille. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin.

Der Genuss von Alkohol könnte auch einem 18-Jährigen aus der Nähe von Franzburg seine Fahrerlaubnis kosten. Polizisten des Grimmener Reviers gingen am Samstag gegen Mitternacht in Richtenberg beim Repro-Markt einem Hinweis auf unzulässigen Lärm nach. Dort trafen die Beamten zwei junge Pkw-Fahrer an, die offensichtlich angetrunken mit dem Pkw unterwegs gewesen waren. Bei einem der Männer handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Richtenberg. Er hatte 0,82 Promille intus. 0,41 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem 18-Jährigen an, der seinen Führerschein auf Probe hat und für ihn somit die sogenannte Null-Promille-Grenze gilt.

Von Anja Krüger