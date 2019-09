Grimmener Polizisten verdonnern Jugendlich zum Müll sammeln

Tribsees

Die Polizisten des Grimmener Reviers kennen ihre Pappenheimer. Darunter gibt es wohl auch zwei Jugendliche aus Tribsees. Beide sind 13 Jahre alt. Des Öfteren schon machten sie Unfug.

Am Sonnabendabend erst wieder. Kurz vor 21 Uhr schmissen sie in Tribsees beim Museum eine Papier- und eine Hausmülltonne die Treppe hinunter. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die die Polizisten informierte. Da die Zeugin die Jungen bestens beschreiben konnte, wurden die Rabauken schnell ausfindig gemacht. Kurzerhand wurden sie dazu verdonnert, den verteilten Müll vor dem Museum eigenhändig wieder in die entsprechenden Tonnen zu sammeln – unter Aufsicht der Polizisten. Wer nicht hören will, muss bekanntlich fühlen.

Außerdem kassierten die Beiden eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit. Da diese wohl aber aufgrund des Alters der Jungen im Sande verläuft, hilft ja vielleicht die erzieherische Maßnahme der Polizisten zu ein wenig mehr Vernunft.

Von Anja Krüger