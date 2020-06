Grimmener Radfahrtruppe startet endlich in Saison

Grimmen

Grimmens Radfahrer starten nun endlich in ihre Saison. Zumindest die Radfahrgruppe um Rüdiger Stromeyer trifft sich am Donnerstag, den 11. Juni, erstmals zur gemeinsamen Ausfahrt. Wie gewohnt am Grimmener Sportforum um 13 Uhr. Ungewohnt mit Abstandsregeln und erst im Juni zur ersten gemeinsamen Radtour des Jahres.

Ideen gefragt

„Sicherlich ist in den vergangenen Wochen jeder für sich Rad gefahren. Der eine mehr, der andere weniger. Die meisten werden die gemeinsamen Donnerstagnachmittage aber ebenso vermisst haben wie ich“, sagt Rüdiger Stromeyer.

Anzeige

Und weil es erst jetzt wieder losgeht, will Stromeyer an diesem Donnerstag nicht nur kräftig in die Pedale treten, sondern auch besprechen, wie es in diesem Sommer weitergeht. „Was wollen wir unternehmen? Planen wir, auch Gaststätten zu besuchen, oder verzichten wir wegen der Maskenpflicht und der anderen Corona-Regeln darauf?“, fragt der Organisator und ist gespannt, was seine Mitstreiter meinen und welche Ideen sie haben. Möglich seien beispielsweise auch reine Touren in die Natur.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mitstreiter gern gesehen

Mit den im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) organisierten Stralsunder Radfahrern habe er bereits besprochen, was konkret möglich ist und an welche Regeln sich die Pedalritter derzeit halten müssen. Darüber möchte er die Mitstreiter gern informieren.

Am wichtigsten ist es Stromeyer jedoch, die Gruppe überhaupt erst einmal wieder zusammenzubekommen. „Denn schließlich bin ich mit meinen 70 Jahren einer der Jüngsten“, sagt er. Gern gesehen sind deshalb auch weitere Mitstreiter, die gern Fahrrad fahren.

Gemeinsam seit 14 Jahren radeln

Die Grimmener Randgruppe ist kein Verein und trifft sich in der Saison einmal wöchentlich für eine gemeinsame Tour in die Grimmener Umgebung – und das seit immerhin 14 Jahren. Mittlerweile gibt es unter den Mitstreitern auch E-Biker. „Damit gab es anfangs Ängste, ob dann alle mitkommen. Aber es klappt gut“, sagt Stromeyer. Am Donnerstag könnte es vielleicht nach Negast gehen, verrät er weiter. Aber er sei auch für andere Anregungen offen.

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel