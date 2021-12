Grimmen

Die Geschäfte und Tankstellen sind geschlossen, die Ämter haben zu und auch die Restaurants in und um Grimmen laden nur vereinzelt ein. Doch nicht für alle ist Silvester frei oder nachmittags Feierabend und die anschließende Silvesterparty auf dem Plan. Polizisten, Kameraden der Feuerwehr und Rettungssanitäter sind auch zum Jahreswechsel im Einsatz. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit den Einsatzkräften im Dienst über den Start ins neue Jahr und die besondere Schicht.

Neben dem Herrentag besteht an Silvester erhöhte Einsatzbelastung im Polizeirevier in Grimmen. „Man kann nie genau voraussagen, wie ereignisreich die Schicht wird. Das kann von einigen Faktoren, wie der Witterung oder Veranstaltungen stark beeinflusst werden“, weiß Dietmar Grotzky, Erster Polizeihauptkommissar und Revierleiter.

Zu Mitternacht nehmen die Einsätze in Grimmen zu

Alkohol sei grundsätzlich ein bestimmender Faktor. Gleichzeitig sorgten im vergangenen Jahr die Corona-Regelungen für weniger Einsätze. „Die meisten haben sich daran gehalten und Ansammlungen in der Größenordnung wie in anderen Städten gab es nicht“, so Grotzky weiter.

Erfahrungsgemäß weiß Hauptkommissarin Voßberg, die in diesem Jahr die Nachtschicht in der Einsatzstelle leitet: „Die ersten Stunden am Abend laufen ruhig an, aber das steigt dann auch bis Mitternacht und die Zeit danach schnell an.“ Hauptkommissar Groth ergänzt: „Zu den Zeiten, wo im Kulturhaus noch viel los war, gab es auch bis zur Tagschicht noch genug zutun.“

Punkt 0 Uhr hat es geknallt, doch es war kein Böller

Feste Rituale um 0 Uhr gebe es bei der Grimmener Polizei nicht. „Das hängt von der Schicht und den Kollegen ab. In diesem Jahr bringt jeder Essen mit und wir versuchen, uns zwischendurch kurz zusammen zu finden, wenn die Lage und Zeit es zulassen“, berichtet Voßberg.

Dafür empfängt ein Funkspruch alle Einsatzkräfte im Dienst jedes Jahr. An eine Nachtschicht zum Jahreswechsel kann sich die Hauptkommissarin gut erinnern und berichtet: „Da gab es einen Unfall. Ein Autofahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, raste um Punkt 0 Uhr gegen einen Findling in der Gemeinde Wittenhagen.“

Neben Verkehrsdelikten werden die Beamten am häufigsten wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen zum Jahreswechsel alarmiert. „Wegen unzulässigem Lärm gab es auch immer mal wieder Anrufe. Dem müssen wir genauso nachgehen, falls es doch zu laut wird und eine Feier ausartet. Auch an Silvester kann ja nicht jeder machen, was er will“, weiß der Hauptkommissar.

Freiwillige Feuerwehr war schon zu Silvesternacht im Dauereinsatz

Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen besteht – wie es der Name bereits erahnen lässt – aus ehrenamtlichen Rettern. Trotzdem arbeiten die Kameraden überaus professionell. Allein in den zurückliegenden zwölf Monaten waren sie über 150 Mal im Einsatz.

Und auch in der Silvesternacht wären sie im Ernstfall einsatzbereit. „Wir planen die Silvesternacht“, sagt Martin Pollex. Wie der stellvertretende Wehrführer erklärt, würden sich immer sechs bis acht Einsatzkräfte finden, die an Silvester auf süffige Getränke verzichten und sofort zur Verfügung stehen. „Wir sind eben an 365 Tagen für unsere Stadt und deren Menschen da. Hiervon ist natürlich auch Silvester nicht ausgenommen.“

Martin Pollex, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen. Quelle: OZ-Archiv

Dabei kann die letzte Nacht des Jahres auch richtig intensiv werden. „Wir hatten Jahre, da waren wir im Dauereinsatz. In der Regel handelt es sich dann um brennende Mülltonnen. Wir hatten auch schon mal eine brennende Hecke und am Neujahrstag Hausbrände“, informiert Pollex.

Es gab auch Jahre, in denen viel Pyrotechnik in den Himmel geschossen wurde und die Feuerwehr nicht benötigt wurde. „Wir können die Einsätze eben nicht planen und müssen im Notfall dann reagieren“, betont der stellvertretende Wehrführer und meint: „Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir in diesem Jahr nicht gebraucht werden und die ganze Nacht bei unseren Familien sein können. Eine Garantie gibt es aber eben nicht.“

Rettungsdienst: Weniger Pyrotechnik bedeutet auch weniger Verletzungen

Aus der Erfahrung des Vorjahres könnte es für den Rettungsdienst eine ruhigere letzte Nacht des Jahres werden. „Man kann in unserem Beruf aber nichts planen“, sagt Thomas Krey vom DRK-Rettungsdienst in Grimmen.

Thomas Krey vom DRK-Rettungsdienst in Grimmen. Quelle: OZ-Archiv

Fakt ist aber: Wird mehr gefeiert und geböllert, dann müssen die Sanitäter auch öfter Hilfe leisten. „Wir hatten es in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit Verletzungen in Zusammenhang mit Pyrotechnik zu tun. Dies waren Verbrennungen oder auch Augenverletzungen. Meistens passieren diese, wenn in größeren Menschenansammlungen Raketen und andere Knaller angezündet werden“, beschreibt Krey. Außerdem kam es hin und wieder bei Feiern zu Schlägereien, bei denen dann Personen verletzt wurden. Gleiches gilt in Zusammenhang mit einem übermäßigen Alkoholgenuss.

Hinzu kommen die „alltäglichen“ Einsatzszenarien. „Natürlich haben wir es auch an Silvester mit Herzinfarkten und andern medizinischen Notfällen zu tun. Wie oft dies aber der Fall ist, kann man zuvor nicht einschätzen“, erklärt er.

Von Christin Assmann und Raik Mielke