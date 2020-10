Grimmen

Die Grimmener Schiedsstelle ist umgezogen. Seit wenigen Wochen werden die Sprechzeiten in einem modernen Büro in der unteren Etage des Rathauses abgehalten. Zuvor – seit 2018 – hatte sie ihren Sitz in einem kleinen Raum in der Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule. Der Umzug wurde durch die Sanierung und den Umbau des Hauses III der Stadtverwaltung möglich.

Für Schiedsfrau Catherine Wildgans und ihre Stellvertreterin Brigitte Bathke verbessern sich damit nicht nur die Arbeitsbedingungen. Auch für die Grimmener ist das Büro nun leichter zu erreichen. „Es liegt zentraler und Parkplätze gibt es gleich um die Ecke“, sagt Catherine Wildgans.

Wie die studierte Juristin informiert, ist die Grimmener Schiedsstelle sehr gefragt. Auch wenn coronabedingt seit Mitte März keine Schiedsfälle bearbeitet wurden – Anfragen gab es während der Corona-Auszeit viele. Auch aus den Nachbargemeinden, für die die Grimmener Schiedsfrauen ausnahmsweise auch tätig werden dürfen. Bis zum Lockdown waren es immerhin drei.

Keine Rechtsberatung

Die Schiedsstelle ist unter anderem nicht zuständig für Familien- und Arbeitsrecht. Quelle: Thorsten Erdmann

Zehn Fälle haben die beiden Schiedsfrauen 2019 bearbeitet. „Damit liegen wir weit über dem Landesdurchschnitt“, berichtet Catherine Wildgans. Das sei aber kein Indiz dafür, dass die Grimmener besonders häufig streiten, sondern eher ein Beweis dafür, dass die Einwohner gut über die Arbeit und den Sinn der Schiedsstelle informiert sind und die Betroffenen eine erfolgreiche, schnelle Schlichtung außerhalb der Gerichte anstreben würden. Denn darum geht es bei einem Schiedsverfahren: die Entlastung der Gerichte. Wildgans: „Ganz wichtig, Schiedsstellen sind keine Rechtsberatung.“

Kontakt einfach per Mail

„Eine Schiedsstelle ist eine Stelle zur außergerichtlichen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Sie führen Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten durch. Das Spektrum reicht dabei von Nachbarschaftsstreitigkeiten und Beleidigungen bis hin zu Streitereien um finanzielle Forderungen“, erklärt die Fachfrau.

Öffnungszeiten Schiedstelle Grimmen Die Schiedsstelle in Grimmen befindet sich im Rathaus am Markt 1. Geöffnet ist sie jeweils montags von 17 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 11 Uhr und feitags von 10 bis 11 Uhr.

Die Grimmener Schiedsstelle ist am einfachsten über die E-Mail Adresse schiedsstelle@grimmen.de oder postalisch, Schiedsstelle Grimmen, Markt 1 zu erreichen. Die neue Rufnummer lautet 038326 / 47 666.

