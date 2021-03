Grimmen

Ab Montag unterstützt die Stadt den Kreis Vorpommern-Rügen bei den kostenfreien freiwilligen Corona-Schnelltests in Grimmen, den jeder einmal pro Woche kostenfrei nutzen kann. Das Testzentrum in der Kreisverwaltung in der Grimmener Bahnhofstraße arbeitet seit Dienstag.

„Trotz kürzester Vorlaufzeit ist es uns gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, eigene Angebote zur Schnelltestung zu unterbreiten“, so ein Sprecher der kreislichen Behörde. Mit der Unterstützung von Städten, Hilfsorganisationen, Bundeswehr und Freiwilligen sind in Stralsund, Ribnitz-Damgarten und Grimmen Schnelltestzentren eingerichtet worden.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Grimmen befindet sich das Testzentrum im Haus 4 der Kreisverwaltung in der Bahnhofstraße 12/13. „Um einen reibungslosen Ablauf der Test zu garantieren, helfen an Montag zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung Grimmen für eine Woche bei der Organisation und Dokumentation der Schnelltests“, informiert Stadtsprecher Thorsten Erdmann.

Test für Kosmetikbesuch & Co.

Im Testzentrum erhalten alle bei einem negativen Schnelltest eine entsprechende Bescheinigung über ihr Testergebnis, um dieses beispielsweise zur Wahrnehmung eines Kosmetiktermins oder im Tatoostudio vorzulegen. „Wenn es jedoch noch schneller und unbürokratischer gehen soll, genügt dafür auch ein Selbsttest, den Sie selbst im Handel erwerben können, rät Thorsten Erdmann. Bei einem positiven Ergebnis muss dann ein PCR-Test folgen.

Ein Anspruch auf eine wöchentliche kostenfreie Schnelltestung wurde zwar in der neuen Testverordnung des Bundes festgeschrieben, besteht jedoch nur bei Verfügbarkeit, weist der Sprecher hin. Auch wenn der Landkreis jetzt die logistischen Voraussetzungen für Schnelltests geschaffen hat, stehen diese lediglich in der vom Land zugewiesenen Menge bereit, informieren Kreis und Stadt. Für den Landkreis Vorpommern-Rügen sind das zunächst 27950 Stück.

Von the/aj