Grimmener Schüler sammelt Erfahrungen im Seniorenheim

Grimmen

Mal mit Bewohnern unterhalten oder mit ihnen spazieren gehen, das waren einige Aufgaben, die Jason Hiller gerne gemacht hat. Der 14-Jährige absolvierte ein Schulpraktikum im Kursana-Seniorendomizil in Grimmen.

In Stralsund geboren besucht der Grimmener die 9. Klasse an der Regionalschule Robert Koch. „Ich möchte Erfahrungen sammeln für ein späteres Berufsleben. Meine Mutti arbeitet auch hier in der Küche und gab mir die Anregung", erzählte Jason. Er meinte, dass ihm das Praktikum gut gefallen hat, und er bei der täglichen Begegnung und Betreuung mit den Senioren viel aus ihrem Leben erfahren konnte.

Wenn es um Hobbys geht, sagt der Schüler, der noch einen größeren Bruder hat, dass die Treffen mit Freunden ihm sehr wichtig sind. Die letzten Monate mit Corona konnte er bisher gut meistern, und zur Abwechslung gibt es zu Hause auch noch Hund und Katze.

Von Walter Scholz