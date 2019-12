Grimmener Schülerin schreibt für die OZ

Grimmen

Lee-Anne Markgraf ist schon ihr ganzes Leben in Grimmen zuhause. Momentan ist sie Schülerin an der „Regionalen Schule Robert Koch“ und weiß ganz genau, was sie später werden möchte: Lehrerin in den Fächern Deutsch, Geschichte und Philosophie. Als Übung absolviert sie ein Schulpraktikum bei der Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG Grimmen. „Ich konnte bei meinem Praktikum hier schon viel lernen und vor allem neue Menschen treffen“, berichtet Lee-Anne begeistert. Jeden Mittwoch darf sie eigene Texte in der Redaktion schreiben und Fotos schießen. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich oft mit Musik und geht gerne auf Konzerte. Außerdem hilft sie jedes Jahr tatkräftig mit, Spenden für den Tschernobylverein zu sammeln und ist bei jeder Veranstaltung der Kinder dabei. „Die Dankbarkeit der Kinder zu empfangen ist einfach toll und deswegen helfe ich jedes Mal gerne mit“.

Von Lee-Anne Markgraf